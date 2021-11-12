近視只能被動矯正？混血童星伊萊媽為兒主動「超前佈署」

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演藝圈知名時尚童星「伊萊」除了在演藝路上發光發熱外，也跟其它同齡孩子一樣要上學，更喜歡閱讀、畫畫，而伊萊媽媽Annie也注意到了寶貝兒子有近視加深的情況，因此決定「超前佈署」，盡力控制孩子度數避免成為高度近視！
8歲台英混血童星「伊萊」池東澤曾參與平面拍攝、MV 拍攝等，如今已從萌娃變成小學生，已收編許多粉絲的他，私下跟一般孩子並無不同，平常有自己的課業，閒暇喜愛畫畫、看書。
而伊萊媽媽Annie曾在IG發文，透露兒子才國小二年級就近視，雖然度數不算深，但也絲毫不敢大意，她指出「早上課程跟下午課程加起來含寫作業時間至少5~6小時，在疫情高峰期間我會特別限制他，除了上課必要的時間外，其他時間眼睛就需要休息。」
Annie進一步提到，有規定孩子周一至周五是不能看電視的，所以擔心的不是過度使用3C產品，反而是他非常喜歡閱讀跟畫畫，長時間近距離用眼的習慣，也是導致近視的一大隱憂。定期檢查的時候就發現他眼睛度數有微微提升20-50度，沒想到1~2個月疫情時間的在家學習，度數就往上飆了超過50度。
發現兒子視力下降之後，Annie非常擔心地表示「看過報導如果小學生近視沒控制好，他們可能會以一年100-200度的幅度往上飆，一直到超過500度就是所謂高度近視了。而高度近視的話就是會有很高風險導致其他的眼睛疾病產生。」
為了減緩伊萊近視繼續加深的速度，Annie表示一開始有使用過散瞳劑，但也導致孩子白天只要在光線比較亮的地方眼睛就會不舒服，去哪裡玩都覺得太陽好亮不想出去。
伊萊媽媽Annie在經由家裡附近的聚英眼科診所醫師及驗光師的建議下，接觸到了兒童近視控制鏡片，進一步瞭解是全球銷售第一大鏡片公司-法商依視路全新推出的「星趣控鏡片」，強調非侵入式，安全且方便的矯正近視方案，使用上就如同一般近視眼鏡一樣，不需要直接接觸眼球而有角膜感染的風險。
該鏡片能夠達到主動預防，憑著的是採用獨家研發的H.A.L.T. 高非球微透鏡星控技術，除了可以將光線聚焦在視網膜上提供清晰視覺，隱藏在鏡片中的1021個微透鏡環型分布成11圈星環，達到減緩眼軸增長，調整近視的效果。
搭載全新技術的星趣控鏡片，驗配其實跟傳統鏡片一樣， 只要測量遠用度數就好，省去了過去兒控鏡片得顧慮其他驗配要素。同時不需要改變小孩原有的用眼習慣，各個角度看出去都很清晰。
這也是Annie讓寶貝兒子伊萊配戴過後，深刻感受到差異性：「伊萊很抗拒有東西貼在眼睛上的感覺，而星趣控就是像一般眼鏡配戴。使用一段時間後，伊萊也不再覺得陽光下出門很刺眼，反而能夠更快樂的學習、玩耍。」
醫師指出，該鏡片的微透鏡離焦設計，會讓視網膜周邊成像聚焦在視網膜前，形成減緩眼軸生長的減速訊號區，有助於控制近視。星趣控無疑是許多近視學生的福音，鏡片本身材質安全耐衝擊，還具備雙面阻隔紫外線、抗反射、防潑水、抗油汙等頂級防護功能，小朋友日常上課、使用3C、或是畫畫、閱讀都能配戴使用，一整天保持視覺清晰銳利、每分每秒幫孩童調整近視。
為了提升現代人護眼觀念，星趣控推出了護眼護照及第二付半價活動，希望透過星趣控視力保健成長計劃，讓爸媽們能及早佈署，養成定期檢查視力並追蹤複查的好習慣，以避免造成不可逆的眼睛負擔。
衛署醫器輸壹字第009129 北市衛器廣字第110110068號
#Essilor依視路 #星趣控鏡片 #兒童近視控制矯正 #阻隔紫外線 #濾藍光 #安全耐撞
*依據Euromonitor全球市調2020年鏡片市場銷售量調查結果
*Highly Aspherical Lenslet Target 高非球微透鏡星控技術
依視路星趣控鏡片-完整介紹：https://is.gd/VTmWJi
依視路星趣控鏡片-英國眼科學期刊發表：https://bjo.bmj.com/content/early/2021/04/01/bjophthalmol-2020-318367
查詢星趣控銷售據點：https://bit.ly/3jz9Dpa