1922掃碼好麻煩？蘋果「1設定」秒省時 實名通關更快速
台灣為落實防疫，國民進入公共場所時皆需使用QR Code，將得到的場所代碼以簡訊方式送至1922，動作雖簡單，但若要短時間內數次進出不同場所，積累下來要花下不少時間，於是有名蘋果用戶分享了「快速實名制」的方式，一鍵完成掃碼、發送簡訊，相較傳統方式便捷許多。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 19:52:34｜2021-11-11 19:54:10
原PO於Dcard發文，說明公司年底的專案和會議眾多，每天中午為節省時間，都只能吃便利商店果腹，可進入商店需要花費時間登記實名制，一般做法是打開相機對準QR Code，然後再跳到簡訊頁面按發送，雖幾秒內可以完成，但積累下來其實花費了不少時間。
原PO後來發現，使用iPone手機內建的捷徑功能，就能一鍵完成掃碼、傳送簡訊的動作，《NOWnews》記者也實際操作整理出以下步驟，有興趣的讀者可以跟著設定。
步驟一：取得1922捷徑格式。
可直接使用該文底下網友提供的連結（或自行上網搜尋「1922捷徑」）來得到格式，點選後選擇空白網頁右上的打開，畫面跳至捷徑APP內選加入捷徑。
步驟二：將1922捷徑設置到鎖屏右滑的小工具內。
在桌面或鎖屏狀態下右滑會出現天氣等自行設置的小工具，滑到最底按編輯，選擇左上+號搜尋捷徑，找到1922圖示點選加入小工具即完成。
完成以上兩個步驟，往後需要掃碼時可直接在鎖屏處右滑點選1922，跳出的相機掃描完QR Code後，該捷徑會自動寄出簡訊，讓使用者能節省點選寄送的時間。（編輯：李惠婷）