黃阿瑪特展　奇幻貓視角來場尋找灰胖的大冒險

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▲今年年底(12/30)即將於華山1914文創產業園區舉辦黃阿瑪的首次大型展覽，直接與消費者做更近距離的接觸與互動。（圖／資料照片）

▲《黃阿瑪的大冒險－尋找灰胖之旅》展覽透過新型態的視角轉換手法以及故事情境實體化。（圖／資料照片）

▲阿瑪帶領著後宮成員們開啟了尋找灰胖的冒險之旅，途中經過了台灣各地美麗的景點，仔細看看灰胖到底跑去哪裡了呢？（圖／資料照片）

▲在大冒險的尾聲，阿瑪透過星砂許願見到了灰胖，也了解到每個生命都有終點，如果你也有機會對星砂瓶許願，你會想要做甚麼呢？（圖／資料照片）

▲你家的主子總是喜歡在貓跳台爬上爬下嗎？好奇貓砂盆到底有什麼魔力可以讓貓咪乖乖的使用嗎？（圖／資料照片）

黃阿瑪的大冒險 尋找灰胖之旅

日期│2021/12/30-2022/04/06

地點│華山 紅磚區 西4館、西5館

時間│週一至週日 10:00-18:00

KKday👉 https://www.kkday.com/zh-tw/product/123867

GOMAJI👉 https://www.gomaji.com/store/97397/pid/284565

ibon👉 https://tour.ibon.com.tw/event/618a072c4fbf6202f8d8c7c8

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趕快把握機會來華山，跟著黃阿瑪一起去出發去尋找灰胖吧！

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