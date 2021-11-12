黃阿瑪特展　奇幻貓視角來場尋找灰胖的大冒險

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為了能更實際完整的傳達理念，除了出版物與小型活動外，更計畫今年年底(12/30)即將於華山1914文創產業園區舉辦黃阿瑪的首次大型展覽，直接與消費者做更近距離的接觸與互動，展覽主題將緊扣今年發表的書籍著作《貓咪超有事2-尋找灰胖之旅》由阿瑪領隊，帶領後宮成員們出發尋找灰胖的一場大冒險。
《黃阿瑪的大冒險－尋找灰胖之旅》展覽透過新型態的視角轉換手法以及故事情境實體化，讓習慣以人類視角看萬物的我們，轉換成貓視角體驗旅程，從中學習感受不同物種的視界。展覽不但有趣味性的體驗過程，還充滿了愛與關懷，同時也不忘初衷實踐社會責任，寓教於樂，傳達尊重萬物，領養不棄養的理念，因為我們的愛 能為各種生命添上色彩。
阿瑪帶領著後宮成員們開啟了尋找灰胖的冒險之旅，途中經過了台灣各地美麗的景點，包含北部《酒池溫泉》區及著名的繡球花《球球花海》、中部美麗的《向日葵花海》及《四季樹海火車》、南部熱情的沙灘《百河之濱》、東部療癒的《熱氣球露營地》等，而且還會驚喜的發現灰胖的身影喔！仔細看看灰胖到底跑去哪裡了呢？
在大冒險的尾聲，阿瑪透過星砂許願見到了灰胖，也了解到每個生命都有終點，當生命到達終點的時候，都應該好好珍惜每一個相處地當下。而愛其實一直都在，不要緊抓著不放，應該好好地說再見，並將這份感恩與陪伴好好的留存在心中。到了該告別的時候了！如果你也有機會對星砂瓶許願，你會想要做甚麼呢？
你家的主子總是喜歡在貓跳台爬上爬下嗎？好奇貓砂盆到底有什麼魔力可以讓貓咪乖乖的使用嗎？來《黃阿瑪的大冒險－尋找灰胖之旅》讓你親自進入大型的貓咪樂園，在貓砂盆中玩樂，體驗貓咪生活的視角。展覽將復刻還原瑪民們最懷念的舊後宮場景，讓粉絲們一起回到志銘與狸貓創作的最初起源！這個住了8年的後宮，是從收養阿瑪開始，也是阿瑪初遇到灰胖的地方，不但對阿瑪充滿了回憶，對於粉絲而言，也是滿滿的情懷。
黃阿瑪的大冒險 尋找灰胖之旅
日期│2021/12/30-2022/04/06
地點│華山 紅磚區 西4館、西5館
時間│週一至週日 10:00-18:00
KKday👉 https://www.kkday.com/zh-tw/product/123867
GOMAJI👉 https://www.gomaji.com/store/97397/pid/284565
ibon👉 https://tour.ibon.com.tw/event/618a072c4fbf6202f8d8c7c8
即日起至11/25超優惠早鳥票 只要$ 180 限時14天"
趕快把握機會來華山，跟著黃阿瑪一起去出發去尋找灰胖吧！