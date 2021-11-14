香腸培根含「亞硝胺」 配蛋白質會吃出大腸癌？ 醫師：放太久不吃才危險

亞硝胺致癌香腸不能搭養樂多？ 胃部合成亞硝胺機率小
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中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮醫師表示，網路流傳的加工肉品中含有「亞硝酸鹽」，如果搭配蛋白質食物同時食用，例如香腸搭配養樂多、菠菜搭配起司等，會在胃裡合成具致癌性的亞硝胺。事實上，胃部含有胃酸、酵素等複雜多種的成份，兩者直接在胃部合成為亞硝胺的機率相當小。
不但致癌更會引發變性血紅素血症？ 加工肉品每天勿超過一份
洪東榮醫師說明，加工食品中添加亞硝酸鹽，主要是為抑制肉毒桿菌污染和其他細菌滋生風險，其實蔬菜中也含有天然的亞硝酸鹽，食物變質後所含的亞硝酸鹽，也可能造成胃黏膜的不可逆傷害。
洪東榮醫師提醒，與其擔心食物搭配產生的致癌物質，相較之下，加工肉品等食物保存不良、放置過久，過程中產生亞硝胺的風險更大。當體內亞硝胺含量過高時，不只增加致癌機率，還可能引起「變性血紅素血症」，一種紅血球的代謝疾病，容易造成患者發紺、呼吸困難、虛弱無力、頭暈、頭痛、嗜睡、神智不清等缺氧症狀。
不過，加工肉品雖為一級致癌物，但食用份量多寡及頻率，才是影響致癌機率的原因，洪東榮醫師建議，每日應避免攝取超過一份以上的加工肉品。只要加工肉品與紅肉攝取量控制得宜，也有保持良好生活習慣與作息，不須過度擔憂吃下亞硝酸鹽會引起直接「致癌」病變。
早餐愛吃煎培根增大腸癌風險？ 一天攝取「5蔬果」降致癌率
然而，加工肉品的烹調方式，確實可能增加致癌物質的份量，影響大腸癌的風險。洪東榮醫師指出，例如國人愛吃的烤香腸、早餐店常見的油煎培根等，雖能增加食物風味，卻會對身體造成更多的代謝負擔，甚至促使細胞發生致癌相關變化。
洪東榮醫師表示，要降低大腸癌風險，平時建議採用簡單的烹調方式，如清蒸、水煮、夼燙等方式。同時減少食用加工肉品與紅肉。多攝取蔬果類食物，一天建議攝取4至5份以上的蔬果。也有相關研究發現，十字花科蔬果具明顯抗癌效益，如綠花椰菜、菠菜、甘藍菜等等，平日可均衡多樣攝取各種蔬果。
洪東榮醫師提醒，人體可以自然代謝亞硝胺將之排出體外，而代謝能力取決於個人健康與生活習慣。平常應養成均衡飲食、適量運動等良好作息，有助於減少亞硝胺殘留風險並維持身體健康。