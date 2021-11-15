任天堂經典紅白機曝光！過來人曝標配「1動作」：超懷念
這真的是時代中的經典啊！相信不少人小時候都玩過任天堂遊戲，即便現在有Switch、PS以及Xbox系列，遊戲一代比一代更精緻複雜，但仍不少人懷念小時候只要一放假就抱著紅白機爽玩瑪利歐的時光。日前一名網友在網路分享紅白機的照片，果然立刻引起一群過來人熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 15:58:24
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張任天堂紅白機的照片，原來紅白機是1983年在日本推出的經典款，是當時最熱銷的遊戲機，並且搭配多款「遊戲卡匣」，堪稱是當時小朋友心中的夢幻逸品，因此許多人將紅白機當成任天堂的代名詞。只是隨著時代演變以及新遊戲機的推陳出新，這款紅白機已成為回憶，因此原PO有感而發地寫下：「看過這個東西的應該都30（歲）了吧？」並詢問大家都玩過哪些遊戲？
貼文一出立刻引起許多網友紛紛留言：「那個老少咸宜欸全家都適合玩」、「玩過冒險島、魂斗羅、坦克戰車、瑪麗歐、泡泡龍……好幾百種」、「還有合集的卡帶，小時候的遊戲」、「七十幾年一台八千」、「家裡還有一台收藏著」、「還在玩，我兒子都玩雪人兄弟」、「瑪莉兄弟、雙截龍、魂斗羅、功夫、馬戲團、青蛙過街、泡泡龍、坦克大戰、雪人兄弟、冰蜂、影子傳說、愛斯基摩……」、「以前沒有手機的年代，任天堂紅白機，是我們的好朋友！」、「上上下下左右左右BABA（魂斗羅）」。
另外也有不少過來人表示，玩紅白機時都會出現一經典動作：「還記得怎麼吹卡帶嗎？」、「卡匣記得要吹一吹」、「卡匣吹到腦充血」、「每次玩卡帶都要吹一吹才不會當機」、「卡匣接觸不良要吹一下」。（編輯：陳珮瑜）