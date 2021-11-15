晚期肝癌新福音！　新一代二線標靶藥助七旬翁重拾生活品質

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲患者經建議使用新一代二線標靶藥物一個月後，原本用手就能觸碰到的頸部淋巴腫瘤已明顯縮小；雖然目前仍在持續治療與追蹤，但病情已明顯轉趨穩定。更重要的是，患者在吞嚥功能、睡眠品質獲得改善後，心情逐漸開朗，重拾生活品質。
新一代二線標靶藥物便利性高，可提升病患服藥遵從性
土城醫院血液腫瘤科謝佳訓醫師提及，老翁轉移的腫瘤位置剛好在頸部淋巴附近，相對較為罕見；謝佳訓醫師提到，「該患者經建議使用新一代二線標靶藥物一個月後，原本用手就能觸碰到的頸部淋巴腫瘤已明顯縮小；雖然目前仍在持續治療與追蹤，但病情已明顯轉趨穩定。更重要的是，患者在吞嚥功能、睡眠品質獲得改善後，心情逐漸開朗，重拾生活品質。」
謝佳訓醫師說，新一代二線標靶藥物為口服藥，一天僅需服用一顆，用藥方便性高，不僅提升病患服藥的遵從性，也因藥物機轉設計與傳統二線標靶藥物不同，效果良好且較傳統標靶藥物耐受性高，謝佳訓醫師說明，「雖然部分患者仍有高血壓、疲倦、腹瀉等副作用，但都可以透過藥物處理來維持抗癌用藥，安全性高就我觀察還不需太擔心。」
突破過往標靶治療瓶頸，有效提升病友生活品質
對於晚期肝癌治療，若對藥物已無效且產生抗藥性時，往往沒有接續性的藥物可以使用，只能進行支持性治療。謝佳訓醫師指出，很多癌症都能使用標靶藥物治療，最早期的標靶藥物大多是針對單靶點設計，隨著藥物發展的精進，標靶藥物也在持續演進，尤其是肝癌，最近幾年已有許多新一代標靶藥物可使用，透過多靶點的標靶設計來爭取肝癌控制的更多生機，只是傳統標靶藥物副作用大、效果有限，謝佳訓醫師提到，「病友必須承受強烈的副作用，患者往往會較難耐受而放棄治療。」
所幸近兩三年已陸續有新一代二線標靶藥物可供選擇，因作用於不同靶點，如VEGFR、MET、AXL等，可有效抑制腫瘤生長與血管新生，提升生活品質。「新一代二線標靶藥物的優勢在於，過去使用標準標靶卻無效的患者，仍可有機會重獲生活品質；且經過大型臨床試驗證明，效果較原標準治療好，對腫瘤的抑制效果佳；也由於是新藥物機轉，若患者對已使用的藥物無效或具抗藥性時，仍能有機會重新控制腫瘤。」
罹癌別氣餒，醫師討論用藥可重獲生機
謝佳訓醫師提醒，肝癌治療在近年內出現了許多新一代標靶藥物，臨床已有更多武器可供肝癌病友新的治療可行性，他呼籲病友罹癌不要氣餒，「國內專科醫師治療肝癌經驗豐富，可在不用花大錢的狀況下，找到適合的治療模式，讓患者重拾良好生活品質。」
資料來源： healthnews.com.tw