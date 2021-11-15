趙小僑術後9個月現身　劉亮佐心疼：元氣大傷

趙小僑今（15）日過42歲生日，選同一天推出料理包品牌，在2月引產手術後，趙小僑坐月子休養3個月，再經過5個月的籌備期，才讓產品問世，夫妻倆會有意見不合的時候嗎？趙小僑表示，「老公大我12歲，他是學院派，有熱情、有追求，常對我的表演方式不滿意，我拍的影片經紀人會問『斗哥OK嗎？』，而不是問我OK嗎。」不過換個角度想，劉亮佐以「金鐘編劇」之姿，幫她把關文案跟影片，也算賺到。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-15 19:08:08
劉亮佐對趙小僑要求高，Vlog只要他不滿意，趙小僑就要重拍，最常要趙小僑把看到鏡頭就裝High的職業病修掉，「Vlog要貼近她，人家不是看節目，網路節目不要跟電視一樣，要做出區隔。」溝通中如果火氣上來，劉亮佐就是不講話，「我是天蠍座A型，不講話是我有尊嚴的生氣方式，因為一說話就輸了，所以通常是我先生氣，她先發火，然後我再投降。」因為B型的趙小僑會主動把話講開，「我一定是先啟動的人，因為我不開口他可以冷戰1個禮拜，多痛苦啊。」所以夫妻不曾冷戰超過1天。
創立品牌，誰是掌控預算的那方？東吳會計系畢業的趙小僑對數字比較有觀念，可是管錢走隨性路線，「我覺得可以過得舒服一點，自己的錢沒必要10塊、20塊算，這樣生活很累。」劉亮佐也表示，年輕時想太多裹足不前，現在是有想法就先做，「跟小僑在一起最大改變是這個，她有正向能量PUSH你。」趙小僑引產後調養9個月，氣色紅潤亮相，問她還想生小孩嗎？她看向老公說：「他捨不得我再一次，如果我真的想要，他可以配合，他會照顧我。」劉亮佐嘆：「元氣大傷啊那一次，妳決定，我不表示意見。」
而罹患膀胱癌的孫德榮，因為腎衰竭住進加護病房，休養後才回家，趙小僑透露孫德榮是3C白癡，開YouTube頻道的錄影器材，都是劉亮佐幫忙弄來的，為了借GoPro電池，她昨天才去孫德榮家拜訪，2人聊天聊了半小時，「生了重病之後，他對很多事情，包括家人、財產、自己買的房子，會有很多不同的見解，是我們這個階段不會想到的，我覺得挺好。」