特企／長照非老人專利　新壽領先業界長照保障彈性搭配

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預算有限的民眾，可選擇保險金每月給付的「新光人壽長照心安長期照顧終身健康保險」，當被保險人發生永久完全失能程度或持續符合長期照顧狀態達90日後，即可獲得理賠並同時豁免保險費，每月給付的保險金可支付持續性的開銷費用，如看護費、醫療費等。另外保險年齡達21歲者還有外溢回饋機制「新光人壽長照心安長期照顧健康促進回饋附加條款」，鼓勵被保險人規律運動、保持身體健康，享有最高3%的續期保費折扣。而需要強化長照保障者，可再透過「新光人壽一次心安長期照顧終身健康保險附約」彈性補強一次給付保險金，投保金額最低10萬元，最高200萬元。
以30歲男性投保「新光人壽長照心安長期照顧終身健康保險」20年期，保險金額3萬元為例，年繳保費19710元，再附加「新光人壽一次心安長期照顧終身健康保險附約」20年期，保險金額100萬元，年繳保費14700元。上述主約加附約合計年繳保費34410元，一旦發生永久完全失能程度或持續符合長期照顧狀態達90日後，除可先領取100萬的一次保險金外，每月還可領取3萬元的分期保險金(最高可給付180次)，可用來支付長照、醫療的衍生費用，減輕家人負擔。
失能長照與國人生活息息相關，新光人壽秉持公平待客精神，針對民眾資金有限與可能面臨的風險問題，設計符合民眾需求的彈性商品服務，讓保戶在自身能力可負擔的情況下獲得生活保障，完善社會安全制度，實現人人有保險、家家有保障的目標。