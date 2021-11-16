溫泉泡露天的最對味！於山嵐中泡湯的悠閒放鬆之旅

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蟬說雅築位在南投的東埔溫泉風景區有許多溫泉及旅館，位在玉山山腳下的蟬說雅築，距離東埔市中心還有一小段車程，也因為這樣，整體的環境更加清幽寧靜，蟬說雅築的空間從內到外都是由老闆一手打造，綠意盎然的天然庭園造景、潺潺流水到日式禪風木屋設計，每一處都充滿著濃濃的日式風味。
圖 / IG @emmahsu0328
圖 / IG @kuo.yuli
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地址：南投縣信義鄉開高巷30號
電話： 04 9270 2310
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谷關伊豆溫泉會館谷關因地形受群山圍繞如層層關口而得名，並因大甲溪天然的溫泉資源發展成著名的溫泉景區。來谷關當然要泡溫泉囉，谷關伊豆溫泉會館半露天的房型都設有冷/熱雙泉，些許綠意點綴，營造出在大自然的泡湯空間，小編要特別推薦谷關伊豆溫泉會館的氣泡牛奶浴，據說有美膚功效，愛漂亮的你不要錯過啦～
圖 / IG @patty7911
｜店家資訊｜
地址：台中市和平區東關路一段分校巷5號
電話：04 2595 0315
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石上湯屋渡假村位在新竹的石上湯屋渡假村幾乎隱身於山林中，每一間房間都有露天的溫泉池，還能直接在旁邊躺著享受日光浴，泡在溫暖的泉水之中，一邊享受的山林的寧靜與芬多精，不免有種與世隔絕的悠然感啊～想逃離都市喧囂的朋友們一定要來拜訪！
圖 / IG @amy82426
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地址：新竹縣尖石鄉七鄰45號313
電話：03 584 2605
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春天溫泉酒店提到溫泉，怎麼可以少了北投！春天溫泉酒店緊鄰陽明山國家公園，坐擁豐富北投旅遊與北投溫泉資源，同時也是北投經典的老牌五星酒店，除了房間內的個人湯屋之外，戶外的溫泉區也深受喜愛，多達九種不同功效、溫度的 SPA 池，讓全家大小都玩得開心！
圖 / IG @rainielu82
圖 / IG @c__a__r__o__l
｜店家資訊｜
地址：台北市北投區幽雅路18號
電話： 02 2897 5555
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三二行館同樣位於北投的三二行館，佔地1500坪，斥資6億5千萬元打造，原本為私人招待會所，2005年才開始對外開放，號稱是全台最神秘的頂級及溫泉旅館，全館設計概念由『泉、木、樹、石』四種元素構成，以天然岩石、大量原木的天然素材為主體，營造出低調奢華的氛圍，全館僅有五間客房，皆採預訂制，雖然價位較高，不過非常值得，推薦給想要好好犒賞一下自己的人！
圖 / IG @kidcat.lin
圖 / IG @villa32_official
｜店家資訊｜
地址：台北市北投區中山路32號
電話： 02 6611 8888
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天籟渡假酒店天籟渡假酒店位在陽明山山海交界處，露天風呂佔地超過兩千坪，整體為簡約的日式風格，有別於北投令人印像深刻的硫磺溫泉，天籟的溫泉則是源自陽明山東北側的白磺泉，乳白色的泉水，帶有些許淡淡的氣味，泡完溫泉感覺皮膚變得光滑而且一點都不緊繃！除此之外，想要擁有私人空間的朋友們，天籟也有提供半露天風呂的雙人房！
圖 / IG @tienlai_resort
圖 / IG @lin_dai.dai
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地址：新北市金山區名流路1-7號
電話： 02 2408 0000
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絹絲谷 Silk Valley絹絲谷號稱是陽明山的泡湯秘境，湯屋以全部都是由台灣檜木所打造，整個房間都充滿了檜木獨特舒心的木材芳香，半露天的設計不僅可以享受和煦陽光的揮灑，伴隨著溪間潺潺不絕的流水聲相伴，一邊泡湯一邊享受森林中的芬多精，身心靈一次滿足！
圖 / IG @saicall525
｜店家資訊｜
地址：台北市士林區永公路500巷46號
電話：02 2862 6217
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馥森阪治2021年8月才開始正式營運的馥森阪治，是馥蘭朵烏來渡假酒店全新分館，距離大家所熟知熱鬧的烏來市集還有一段距離，可以遙望整片翠綠山景，建築整體走的是木質調的設計，給人一種寧靜安詳的感覺，同時，馥森版治也結合了當地原住民文化，隨處可見泰雅族文化的痕跡，除了享受露天溫泉之外，園區內的原住民餐也非常令人驚艷！
圖 / IG @claire_hsuan
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地址：新北市烏來區環山路151號
電話： 02 2577 1589
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原文出處 : ReadyGo 溫泉泡露天的最對味！於山嵐中泡湯的悠閒放鬆之旅
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