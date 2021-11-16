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台北慢旅｜走逛西區台北城　文創時尚與古蹟混搭城市旅

台北慢旅｜走逛西區台北城　文創時尚與古蹟混搭城市旅
台北慢旅｜走逛西區台北城　文創時尚與古蹟混搭城市旅

行遍天下旅遊網

2021-11-16 07:30:41

清末的萬華，與台北城、大稻埕並列台北三市街，由於發展較早，不僅保有傳統社區、古蹟建物，又有引領時尚潮流的西門商圈，成為旅人探索台北新舊文化融合的絕佳起點，近年來在文創力量進駐後，已經逐漸重拾昔日的美麗芳華。百年歷史的「西門紅樓」出自日籍建築師近藤十郎，由八角樓、十字樓和南北廣場組成，可在「紅樓選品」購買台灣設計師商品，或參觀生活文創百貨「16工房」，北廣場每週末會舉辦市集，有許多手作藝術家到此大展身手；南廣場有十多家酒吧，華燈初上人聲鼎沸，不同的音樂風格或是調酒師巧手變化出的微醺，吸引旅人前來享受夜生活的快意。

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▲西門紅樓週末假日才會舉辦的創意市集有許多手作職人進駐。
▲西門紅樓週末假日才會舉辦的創意市集有許多手作職人進駐。
▲繁華熱鬧的西門町匯集了最時尚的潮元素吸引各方旅人。（圖片提供：台北凱達大飯店）
▲繁華熱鬧的西門町匯集了最時尚的潮元素吸引各方旅人。（圖片提供：台北凱達大飯店）
▲西門紅樓獨特的八角形特色從天花板更能看得清楚。
▲西門紅樓獨特的八角形特色從天花板更能看得清楚。
與年輕人流行文化聚集地熱鬧繁華的西門町相較之下，有著日式風情的西本願寺廣場則像是城區中一處舊時光停駐的休憩好去處，原名為「淨土真宗本願寺派臺灣別院」，日式建築群由鐘樓、磚結構與懷舊的樹心會館、日本傳統住宅外觀輪番所組成，除了享受一秒出國到日本的悠閒氣氛散步，也可以前往和風建築改造的空間品味下午茶。

▲西本願寺的日式建築群是熱鬧的萬華少有靜謐休憩之所。
▲西本願寺的日式建築群是熱鬧的萬華少有靜謐休憩之所。
夜晚下榻台北凱達大飯店，這處位於雙子星大樓內的時尚旅宿，居高臨下俯瞰萬華城區，位於艋舺大道、與萬華火車站共構，串連都會交通、城市文化與藝術作品，提供在地行程建議，體驗都會聰明新玩法。

▲與萬華火車站共構的台北凱達大飯店交通便利。（圖片提供：台北凱達大飯店）
▲與萬華火車站共構的台北凱達大飯店交通便利。（圖片提供：台北凱達大飯店）
都會感強烈的台北凱達大飯店，設計新穎、設施完備，五樓Bar 98的時尚氛圍、經典調酒令人放鬆；早上起床後先在戶外泳池暢游，再享用「百宴」自助早餐，為當天的旅程揭開美好序幕。與萬華車站共構的台北凱達大飯店，不但擁有黃金級綠建築標章認證，外圍繞著綠化植栽，並有750間無菸客房，分布於8至30樓層，精心設計的客房以落地窗引進自然光，選用對人體健康、環境友善的沐浴品，旅人在享受舒適空間與美好假期時，也為環境盡一份心力。

▲750間設計客房以豪華、雅致、輕工業風三種風格呈現，滿足旅人不同需求。（圖片提供：台北凱達大飯店）
▲750間設計客房以豪華、雅致、輕工業風三種風格呈現，滿足旅人不同需求。（圖片提供：台北凱達大飯店）
次日退房後，不妨散步到距離台北凱達大飯店約5分鐘路程，主祀觀世音菩薩的「龍山寺」，這座國家二級古蹟的屋頂飛簷，由龍鳳、麒麟造型的剪黏與交趾陶裝飾，是萬華最動人的建築工藝；或是前往古色古香新舊交織的剝皮寮歷史街區：紅色的磚牆、拱型的騎樓、雕花的窗櫺，混合了不同時期的建築風格與人文風貌，成為一條足以代表艋舺特色的市街，這裡也因為電影《艋舺》的拍攝場景而聲名大噪，吸引觀光客慕名而來。

▲國家二級古蹟龍山寺，是萬華最動人的建築工藝。（圖片提供：台北凱達大飯店）
▲國家二級古蹟龍山寺，是萬華最動人的建築工藝。（圖片提供：台北凱達大飯店）
▲因電影《艋舺》拍攝而聲名大噪的剝皮寮，古色古香新舊交織。
▲因電影《艋舺》拍攝而聲名大噪的剝皮寮，古色古香新舊交織。


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