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校園AED使用率最高 AED設置至今救活156人
深耕急診醫學多年的台大醫院雲林分院副院長馬惠明說，自2013年起，台灣開始推廣AED，截至目前約有一萬台已於「公共場所AED急救資訊網」登錄，其中三分之二為高鐵、台鐵、捷運站、學校等公共場所，只要有登錄安心場所，就代表該處有70%以上員工接受過相關急救訓練。
根據統計，使用率最高的為裝置於校園中的AED，次者為運動場所，馬惠明副院長分享，因為第一時間的急救措施介入，至少有成功救活156人（資料來源：AED市占率最高廠商提供）。他更指出，在北歐國家，平均倒地者約有80%可受到救治，以挪威為例，甚至規定在考駕照時必須付費學習CPR等急救技術。會中也邀請到挪威急救醫學專家Michael Sautter，分享挪威混成教育訓練推廣方式與成效。
第一時間介入AED 平均兩人就可救回一人
長年推廣急救知識之下，的確有些成效。馬惠明副院長表示，20年前台灣急救風氣尚未普及至老百姓，若在路中倒下，在醫護人員到場前受到幫助的僅15-20%，現今已提升至50-60%，20年前的急救存活率更是只有1%，而如今存活率至少提升八倍，可達8-10%。他強調，第一時間以AED救治的人當中，平均兩人就有一人可以存活，說是與死神搶時間一點也不為過。
AED設置大挑戰 機器老化、人員流動、裝備過期
但AED到目前為止推廣都沒有問題了嗎？馬惠明副院長也指出，第一批安裝到現在也已7、8年，他們也觀察到其實還是有許多問題存在。例如機器老化、需要替換，有的營業場所是否仍有在營業？以及一整棟大樓中可能僅有裝置一台，「可能查到附近大樓有一台，結果裝置在8樓，還必須考慮到有些百貨公司，可能還裝置在另一棟，距離很遠，都會使急救效果打折。」加上裝置的場所是否有定期維護品質、員工流動之際是否都有受到確實訓練，都成為挑戰。
IOT物聯網上線 妥善監控AED異常
知名科技集團總經理洪培修表示，衛福部自2013年大量設置AED，已有許多機器超過6年保固期，若是過期加上員工流動無人維護，可能會出現AED沒電、貼片失效等情況，造成緊急救援時刻的遺憾。面對裝置的設備，應藉由IOT物聯網化的24小時連線，妥善率監控，除了方便管理之外，也能在AED出現異常、沒電時處理，進行耗材更換。
全民守護者2.0 志願者可及時提供救援
為了擴大具有急救資格者可及時提供救援，中保關懷社會福利基金會與台北市消防局共同開發「全民守護者App」，志願者可接受到附近需要急救的推播通知，前往急救位置，在救護人員到場前可以迅速提供救援者幫助，「不過當初只在台北市佈局，辦理之後發現反應很好，因此預計升級成2.0版本。」洪培修總經理指出，未來考慮研發藉由AED IOT連線系統，若附近有OHCA事件發生，AED裝置會亮起警示燈並發出警報通知，在附近的志願者可直接掃描機器上的ORcode獲得地點，直接攜帶設備過去，更節省一來一往時間。
民眾若想成為志願者，需經過CPR+AED的完整90分鐘訓練，但若要學習，目前尚未有統一單位，可至紅十字會或鄰近消防隊報名，台灣急診醫學會理事長黃集仁表示，民間團體、廠商端有許多資源尚未整合，應由學會作為平台，整合各單位的資源及課程，方便民眾及EMT學習；也應向挪威學習，對各年紀階層的民眾發展出不同的教材，強化民眾的知識、提高使用率。
敦促修法擴大設置場所 呼籲企業響應偏鄉捐贈
目前主要仍以公機關與交通運輸樞紐為AED主要設置場所，台灣急診也呼籲衛福部修法，應將法定場所擴及其他運動場館、宗教場所、派出所、超商等，馬惠明副院長也建議，機器與樓層比例也應修正，平均每三個樓層就應設置一台，提升公眾AED的廣度與密度，避免急難時耗費太多時間拿機器。
洪培修總經理也分享，其實偏鄉急救資源普遍不足，中保關懷社會福利基金會過去號召志同道合的急診醫師與集團CPR+AED急救訓練專業講師，深入南投、宜蘭、花蓮、台東、桃園、嘉義等10多個部落，強化部落村民的急救能力，藉著這次論壇，也呼籲企業踴躍捐贈AED到偏鄉部落，一起打造更多安心公共場所。
資料來源：健康醫療網 AED上路逾8年遍及全台 但你會用嗎？
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