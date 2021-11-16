乾癬不只是乾癬？出現四大警訊當心是關節炎！醫：且容易合併其他共病

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乾癬是一種慢性反覆發作的皮膚疾病，除了在頭皮、臉部、四肢、軀幹，可能會出現紅色斑塊、脫屑外，還可能會合併關節炎發生。振興醫院一般內科主任、臨床試驗中心主任、過敏免疫風濕科主治醫師林孝義醫師說明，乾癬屬於自體免疫疾病，就像是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等。乾癬症狀表現大多出現在皮膚，且不會有傳染風險。
不過，乾癬患者一旦出現四大警訊：香腸指／趾，大多出現一指或兩指；中軸症狀，常常感到腰痛，與僵直性脊椎炎症狀雷同，需由醫師鑑別；身側處出現嚴重乾癬症狀；接骨點炎，發現腳跟（阿基里斯腱）開始疼痛，出現以上症狀時，務必及早就醫，避免關節發生不可逆傷害。除了四大症狀可能是乾癬性關節炎，林孝義醫師表示，檢查乾癬病人時首先會先從頭皮開始，尤其是在髮際交接處，出現白色皮屑，剝開底下通常有血絲，以及指甲會有針刺般小洞，都是非常重要的警訊。
乾癬不只是乾癬？可能合併哪些共病？
林孝義醫師強調，乾癬其實不只是乾癬，疾病影響之層面相當廣泛，包含合併肥胖與三高，不僅會使原本的乾癬疾病更難以控制，還有發生中風等心血管疾病的危險。眼睛經常會合併虹彩炎，出現紅腫、視力模糊、畏光等症狀。此外，乾癬患者也容易合併有痛風，經常與關節炎混淆，當出現關節熱痛時務必與醫師討論診斷。
患者可藉由「手掌」初步估算乾癬嚴重度，1個手掌約等於皮膚表面的1%，小於5個手掌，屬於輕度皮膚症狀；5至10個手掌，屬於中度皮膚症狀；大於10個手掌，屬於重度。體表面積計算法適用於快速評估乾癬面積，而乾癬面積暨嚴重度指數(PASI)則是會綜合病灶的紅、厚與脫屑狀況進行更準確的嚴重度評估。
不能只看皮膚問題！關節治療需兼顧
乾癬性關節炎的傳統治療包括非類固醇抗發炎藥物，也就是一般消炎止痛藥、免疫調節藥物與照光治療。如果症狀經上述治療後仍未改善，對於中重度患者，醫師將評估患者的病況給予生物製劑，根據國際乾癬與乾癬性關節炎研究會議(GRAPPA)的臨床治療指引建議，依乾癬與乾癬性關節炎患者的症狀表現給予對應的抗腫瘤壞死因子、抗IL-17、抗IL12/23等不同生物製劑治療。林孝義醫師表示，他曾收治過一位乾癬患者，起初只有腰痛、皮膚症狀，問診後才發現腳趾頭也有紅腫問題，而確診為乾癬性關節炎，使用IL-17抑制劑後明顯改善皮膚、關節症狀，也重返工作崗位。
雖然治療後皮膚病灶可能縮小，關節開始不痛。林孝義醫師提醒，外部症狀消失不代表乾癬性關節炎完全治癒，務必把握黃金治療期持續治療，定期回診與醫師討論病情，才是與乾癬和平共存的關鍵。
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