賴士葆嗆草菅人命　陳時中批不尊重法的執行

中央流行疫情指揮中心宣佈，已接種高端疫苗的民眾，若要緊急出國需求，可以混打其他疫苗。國民黨立委賴士葆今（16）日在立法院質詢指出，1年打4劑疫苗可以嗎？出問題陳時中願意切結負責嗎？根本草菅人命。衛福部長陳時中表示，他負責政治的負責，不是簽切結書，委員對法治不夠了解，雖然對立法了解，但不尊重法的執行。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-16 14:10:34
賴士葆質詢時表示，接種高端民眾要出國，必須加打其他疫苗，這是重打不是混打。而國外專家建議，打第3劑疫苗要等半年，打越多就會有不良反應，若再打2劑出問題陳時中能夠負責嗎？沒有實驗怎麼敢下令。
陳時中表示，有間隔一定時間，隔半年是因為疫苗保護力下降才補追打，目前是根據民眾要去的國家要求，解決民眾的困難。接種高端者要出國是混打其他疫苗不是重打，因為保護力沒有消失。
陳時中說，沒有切結的問題，個案有個案的保護方式，國家有法律、有藥害救濟，他下命令是根據法治，且疫苗是有經過文獻探討與專家建議，最後依藥事法、傳染病防治法做決策。
另外賴士葆也說，印度宣布99國旅客打2劑免檢疫入境，但台灣不列入；日本也不認台灣的小黃卡；新加坡增加5國免隔離也沒有台灣；日本只要3天隔離，台灣沒有列入，是因為台灣政策7+7天，沒有互惠。
陳時中指出，印度、新加坡都列為三級，基本上不太建議國人去，新加坡都維持每日3000例。日本部分要分2階段來談，現在相對好談。