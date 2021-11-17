COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

金酒最狂振興來了！4券套餐再抽萬元好康超吸睛

▲「限定購」的全新產品「5 朋飲8」金門高粱酒，瓶身設計優雅而通透，有如水滴狀的藝術品。（圖／品牌提供）
▲「限定購」的全新產品「5 朋飲8」金門高粱酒，瓶身設計優雅而通透，有如水滴狀的藝術品。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-17 11:00:00｜2021-11-17 11:08:27

台灣疫情趨緩，加上生活逐步解禁，政府、地方也已陸續推動各種振興方案，近來除了算算自己手上有哪些振興、加碼券之外，同時也得注意各大百貨、通路，甚至各大展覽，要怎麼買的過癮又划算。算算時間，年度「台北國際酒展」即將開跑，台灣中式白酒龍頭品牌金門酒廠為回饋消費者，祭出超狂「金酒心4券 – 振興有理 金酒相挺」活動，6大夢幻限量「套餐購」，瓶瓶精緻工藝釀製，搭配套餐超值加價購、滿額送好酒，還能滿額抽好禮。最重要的是，在酒展消費還能再享來店禮，滿額再加碼送。消息一出，已讓不少忠實饕粉蠢蠢欲動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近來正值消費熱潮，中式白酒龍頭金門酒廠也在年末壓軸祭出「金酒心4券 – 振興有理 金酒相挺」。「券1」6大夢幻限量「套餐購」包括「罈裝如意金門高粱酒」、「圓山甲子青」、「白金版陳年特級高粱酒」等都是極具收藏的特殊酒款。而這次金酒祭出超優惠方案，都是限量推出包括「0.6L-58度鴻龍佳釀金門高粱酒x2罈+0.75L-58度祥榮端日x6盒」優惠價只要6000元、還有「0.6L-58度金門高粱喜宴酒x6罈+圓山甲子青x1盒」優惠價不到9000元。

金酒好康不僅只有這樣，「券2」滿額送只要單張發票滿4800元，就能帶走0.3L-53度2020年馬拉松紀念酒1盒；滿8800元送0.6L-58度庚子鼠金門高粱酒1盒；滿12800元則是0.6L-58度金門十景酒2瓶(樓重莒光、山后海珠、慈堤落日3選2)。

▲6大夢幻限量「套餐購」，瓶瓶精緻工藝釀製，搭配套餐超值加價購、滿額送好酒，還能滿額抽好禮。（圖／品牌提供）
▲6大夢幻限量「套餐購」，瓶瓶精緻工藝釀製，搭配套餐超值加價購、滿額送好酒，還能滿額抽好禮。（圖／品牌提供）

以這次套餐購當中最頂規的「套餐6」來舉例，12000元就能入手「0.6 公升56度白金版陳年特級高粱酒1 盒+ 1 公升56 度摯愛陳年金門高粱酒1 盒」，還可獲贈滿額送「0.6 公升58 度庚子鼠金門高粱酒1 盒」，同時再參加「滿額發票驚喜抽」，活動期間在金門酒廠在台直營門市、百貨專櫃、金門尚義機場門市、福委會門市等使用振興五倍券(或現金)消費單張發票滿1000元，就可獲得一次摸彩機會，獎項包含最受人矚目的特獎為市值近10萬元的3罈30 公升的金門高粱酒，即使普獎都是一人獨拿6 盒（4瓶裝）建國百年紀念酒。而「套餐6」就會有12 次抽獎機會，可說是買越多就有機會賺越多。

如果懂品味的你，覺得這樣還是不夠過癮，還能考慮CP值超高的「券3」加價購和「券4」限定購。580元就能帶走「0.75L-56.6度2020振興經濟專供縣民配售酒」以及加購價660元的0.3L-30度鹿茸酒x2。在這次振興方案中最特別的，當屬「限定購」的全新產品「5 朋飲8」金門高粱酒，瓶身設計優雅而通透，有如水滴狀的藝術品，更是少見的300ml 容量，只要358元就能無痛收藏，但數量有限，一旦賣完就會提早截止，相信會是這次活動詢問度相當高品項。

▲金門酒廠為回饋消費者，祭出超狂「金酒心4券 – 振興有理 金酒相挺」活動，不少忠實饕粉蠢蠢欲動，準備手刀搶一波。（圖／品牌提供）
▲金門酒廠為回饋消費者，祭出超狂「金酒心4券 – 振興有理 金酒相挺」活動，不少忠實饕粉蠢蠢欲動，準備手刀搶一波。（圖／品牌提供）

全民的生活消費場域陸續解封開放，2021全台最大規模酒展「台北國際酒展」也將在11月19日至11月22日在南港展覽館展開。而每年都不缺席的中式白酒龍頭金門酒廠，除了「金酒心4券」優惠方案，只有在金門酒廠酒展攤位消費就送撲克牌，消費滿6800元送便條紙、10800元送保溫袋，20000元就有品酒分享組。好康一層又一層，可以看出金門酒廠誠意滿滿，要讓因疫情悶壞的全民，一同有感血拚賺優惠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀