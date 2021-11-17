金酒最狂振興來了！4券套餐再抽萬元好康超吸睛

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金酒好康不僅只有這樣，「券2」滿額送只要單張發票滿4800元，就能帶走0.3L-53度2020年馬拉松紀念酒1盒；滿8800元送0.6L-58度庚子鼠金門高粱酒1盒；滿12800元則是0.6L-58度金門十景酒2瓶(樓重莒光、山后海珠、慈堤落日3選2)。
以這次套餐購當中最頂規的「套餐6」來舉例，12000元就能入手「0.6 公升56度白金版陳年特級高粱酒1 盒+ 1 公升56 度摯愛陳年金門高粱酒1 盒」，還可獲贈滿額送「0.6 公升58 度庚子鼠金門高粱酒1 盒」，同時再參加「滿額發票驚喜抽」，活動期間在金門酒廠在台直營門市、百貨專櫃、金門尚義機場門市、福委會門市等使用振興五倍券(或現金)消費單張發票滿1000元，就可獲得一次摸彩機會，獎項包含最受人矚目的特獎為市值近10萬元的3罈30 公升的金門高粱酒，即使普獎都是一人獨拿6 盒（4瓶裝）建國百年紀念酒。而「套餐6」就會有12 次抽獎機會，可說是買越多就有機會賺越多。
如果懂品味的你，覺得這樣還是不夠過癮，還能考慮CP值超高的「券3」加價購和「券4」限定購。580元就能帶走「0.75L-56.6度2020振興經濟專供縣民配售酒」以及加購價660元的0.3L-30度鹿茸酒x2。在這次振興方案中最特別的，當屬「限定購」的全新產品「5 朋飲8」金門高粱酒，瓶身設計優雅而通透，有如水滴狀的藝術品，更是少見的300ml 容量，只要358元就能無痛收藏，但數量有限，一旦賣完就會提早截止，相信會是這次活動詢問度相當高品項。
全民的生活消費場域陸續解封開放，2021全台最大規模酒展「台北國際酒展」也將在11月19日至11月22日在南港展覽館展開。而每年都不缺席的中式白酒龍頭金門酒廠，除了「金酒心4券」優惠方案，只有在金門酒廠酒展攤位消費就送撲克牌，消費滿6800元送便條紙、10800元送保溫袋，20000元就有品酒分享組。好康一層又一層，可以看出金門酒廠誠意滿滿，要讓因疫情悶壞的全民，一同有感血拚賺優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！