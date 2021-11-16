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腋下鼠蹊長期反覆腫痛流膿，當心是化膿性汗腺炎!!

▲新竹台大分院皮膚部陳威宇醫師診斷患者為「化膿性汗腺炎」，治療後獲得穩定控制，生活品質大為改善。（圖／新竹台大分院提供）
▲新竹台大分院皮膚部陳威宇醫師診斷患者為「化膿性汗腺炎」，治療後獲得穩定控制，生活品質大為改善。（圖／新竹台大分院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-16 15:37:09

新竹臺大分院表示，42歲的黃先生數年來在雙側腋下、鼠蹊及臀部等部位反覆出現一顆顆紅腫疼痛的皮膚結節，最初以為是身體清潔沒做好導致局部細菌感染，吃抗生素治療會改善一陣子，但一段時間後又會再度復發。時間一長，發病處的皮膚漸漸形成一塊塊堅硬的疤痕組織，甚至不斷流出有味道的膿水，不僅工作時，常感到不適，日常生活也大受影響。他四處求醫多年，過去皆被診斷為「蜂窩性組織炎」或「慢性細菌感染」，由於治療效果不彰，曾一度想要放棄，後來因為病情惡化前往新竹臺大分院求診，經皮膚部陳威宇醫師診斷為「化膿性汗腺炎」，在治療之下病情獲得控制，生活品質也有改善。
新竹臺大分院皮膚部陳威宇醫師表示，化膿性汗腺炎是一種較不常見的皮膚發炎性疾病，並非是細菌感染，也不具有傳染性，不熟悉此疾病的醫師常會診斷為疔瘡或是細菌感染，也會因病人覺得求診尷尬而延遲診斷時機。初期表現是在腋下、乳房下方、鼠蹊和臀部等頂漿腺分布較為豐富的部位反覆出現紅腫疼痛的結節。隨著反覆發炎跟疾病的進展，患部會形成纖維化的疤痕組織以及流膿的瘻管，疼痛及異味常會影響工作表現與社交生活。
陳威宇醫師說明，化膿性汗腺炎的好發年齡為20歲左右，女性相較於男性有較高的發病機率。疾病成因至今仍不明，研究證據顯示，可能與毛囊及汗腺開口阻塞有關聯，其他可能致病因子還包含家族遺傳、肥胖、吸菸、賀爾蒙變化、免疫功能失調等，醫學界目前認為這是一個由多種因素造成的疾病。
治療方面可以使用藥物控制發炎，避免後續形成嚴重的疤痕，常用藥物包含口服抗生素以及口服A酸，近年的研究顯示，生物製劑也是一個不錯的選擇；若已經出現大片疤痕以及化膿情形則可以考慮外科手術，切除不正常的疤痕組織及瘻管，除此之外，也會建議病人嘗試減重以及戒菸。雖然目前的醫療科技尚無法「治癒」化膿性汗腺炎，但穩定控制病情是很有機會達到的。陳威宇醫師建議病人應及早就醫，早期診斷治療不僅能夠改善生活品質，也有助於減緩疾病的進展，避免出現貧血、感染、淋巴水腫甚至皮膚惡性腫瘤等相關併發症。
由於化膿性汗腺炎的病程長達數年甚是數十年，疾病初期容易與其他感染性疾病混淆，陳威宇醫師提醒有類似情況的民眾可以尋求皮膚專科醫師的協助，儘早診斷此疾病，病情復發或惡化在治療的過程中並不少見，病人長期配合醫療團隊的治療及追蹤是相當重要的。

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