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台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事長表示，生活中常見的菸害、空汙、粉塵等皆是COPD的危險因子，為提升民眾對COPD的認知，「一分鐘登階」即能評估COPD風險，即1分鐘登階30-50階屬中風險，須持續注意肺部健康；1分鐘登階未達30階屬高風險，建議儘早至醫療院所檢查。
肺損傷無法逆轉 咳痰喘持續3週快就醫
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會林慶雄副院長指出，肺部功能一旦損傷幾乎無法逆轉，提醒只要有出現咳痰喘症狀持續三週以上，並常暴露於危險因子（如廢氣、空汙、菸害）的族群，應儘早至醫療院所安排進一步肺功能及X光檢查，及早發現與治療。
戒菸護肺 管道多元可選擇
新冠肺炎（COVID-19）後疫情時代，除注重防疫外，更應重視肺部的健康。國民健康署吳昭軍署長強調「戒菸保肺護健康」，戒菸及遠離二手菸是預防及治療COPD最經濟有效的方法，歡迎利用國民健康署免付費戒菸專線0800-636363，全國約3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）的戒菸服務，或洽各地衛生局所，透過專業、安全又有效的戒菸方法，能早日脫離菸癮，找回健康。
資料來源：健康醫療網 COPD年奪300萬人性命！ 「3大症狀」持續3週速就醫
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