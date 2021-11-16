可可粉哪家才是霸主？內行推「這2款」：乾吃沖泡都美味
熱可可是不少女孩兒最愛的飲品之一，甜甜又充滿香氣的口感讓人感到舒服又療癒，不管是做成冷飲或熱飲都很好喝，尤其許多女孩兒在生理期來的時候總是會泡上一杯熱可可溫暖自己的身心。一名網友日前買巧克力粉時，挑選了幾個牌子也猶豫了很久，立刻引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 16:57:29
這名原PO在《PTT-WomenTalk板》表示，市售的巧克力粉當中，覺得大賣場常見的「Miss Swiss」口味偏甜，另一法國品牌價格較高感覺也普通，後來看見美祿時卻在貨架旁猶豫很久，原因是自己沒喝過，不知該買大罐還是小罐？後來擔心買大罐容易受潮結塊或是喝不完，最後買了兩小罐回家，沒想到「發現消耗量超大，因為它每150cc的水（或牛奶）就要配4湯匙，一杯馬克杯就要8湯匙，早知道買大罐的，美祿真的好香喔」。
貼文一出，許多喜歡美祿的網友也紛紛回應：「我也在猶豫買罐裝還是小包裝的」、「這東西不是直接用吃的ㄇ？」、「乾吃沖泡兩相宜」、「直接吃也好ㄘ」、「我愛美祿，冬天必備」、「泡一杯上面要再撒一層呀」、「喝美祿真的會想起住新加坡的日子」、「冬天剛開始就買大罐的，等1月或2月還要補貨時就要買小罐的」、「新加坡的奶味太重，馬來西亞的比較好喝」。
另外也有網友表示除了美祿以外，「我是阿華田派的」、「美祿、阿華田、好立克」、「阿華田比較好喝」、「我比較愛阿華田」。（編輯：陳珮瑜）