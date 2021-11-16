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衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科醫師陳世璽指出，頸部腫塊的原因包羅萬象，可簡單分為：「先天性腫塊」、「發炎性腫塊」、「良性或惡性腫瘤」。臨床上會根據患者年齡、腫塊有無變大、腫塊位置、大小、質地軟硬、是否紅腫熱痛、是否可以移動、有無伴隨其他症狀等，配合其他局部理學檢查來綜合判斷。一般而言年齡大於40歲，腫塊體積較大且在數週到數月間持續增長、質地硬、無壓痛、不可移動，都是較有可能為惡性腫塊的特徵。
陳世璽醫師表示，過去沒有頭頸超音波的輔助，遇到頸部腫塊只能用手來觸診，比較小或比較深的腫塊檢查不易。若是直接安排電腦斷層，一旦懷疑是惡性的腫塊，也只能直接做切片手術，但以何先生的案例來說，若是當初頸部做了切片手術，有可能會讓放射線治療的效果打了折扣，影響預後。
超音波檢測頸部腫瘤 不具輻射又快速
近年來，頭頸部超音波在耳鼻喉科有長足的發展，最常應用的範圍之一就是協助評估頸部腫塊。超音波不具輻射，檢查快速方便，對軟組織的影像解析甚至比電腦斷層要好。頭頸部的區域中除了顏面骨、喉部軟骨與氣管會阻擋超音波之外，大部分需要觀察的部位皆可利用超音波加以檢查。
超音波影像可以協助醫師更進一步的判斷腫塊的良惡性。以頸部淋巴結為例，體積較大、形狀較圓、邊緣不規則、淋巴結內有局部壞死、淋巴結內的血流分布異常等，都是惡性腫瘤的指標。而當有懷疑時，就可以使用超音波導引的細針穿刺，針對腫瘤抽取部分細胞來做病理檢驗。
陳世璽醫師強調，頸部腫塊的成因相當多元，需透過詳細的病史詢問、理學檢查，並配合頭頸部超音波，必要時輔以細針穿刺抽吸檢查，才可以讓患者得到更加精準的診斷，進而給予正確的治療。臺中醫院耳鼻喉科主任季照芸表示，臺中醫院設備齊全，提供頸部超音波相關檢查，有需求的民眾也可以到門診諮詢。
資料來源：健康醫療網 頸部出現腫塊是癌？ 5特徵要注意
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