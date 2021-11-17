26歲鼓手猝逝18天　《草東》主唱終忍悲首發聲

台灣金曲樂團「草東沒有派對」的鼓手蔡憶凡，10月30日驚傳在防疫旅館輕生猝逝，年僅26歲，讓歌迷萬分悲痛，向來低調的團員，事發後皆未發聲，相隔18天後，主唱巫堵終於打破沉默，17日凌晨在IG發文：「大家都保重，要好好的，抱歉，謝謝。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「草東沒有派對」主唱巫堵（右）遺憾沒能更好陪伴蔡憶凡。（圖／翻攝IG）

▲「草東沒有派對」主唱巫堵在IG發文要大家好好保重。（圖／翻攝巫堵IG）

巫堵在IG表示，這半個月以來，感謝外界關心，一直在整理自己的思緒，所以當下未能回覆，「連日的思緒混亂怯於整理，困在各種跳躍式的自我懷疑與遺憾的循環之中。」面對好友以這種方式離開，讓他想起過去也曾傷害過自己，「好幾年前差不多妳這時的歲數我也曾選擇躺向深淵，看向手腕的疤，無比愧疚，很幸運當時有醒過來，接著才有機會認識妳」。





10月底一同在中國演出，返台隔離期間發生憾事，巫堵哀悼：「很遺憾沒能在這些年給予更好地陪伴，只祈禱在世界的某個盡頭，會有人等著自己，緩緩說道：『生命本就如此脆弱，萬物的死亡從不是結束，而是另種形式陪伴的延續。』」他向歌迷喊話：「大家都保重，要好好的，抱歉，謝謝。」網友看到巫堵深夜發文也很心疼，安慰他要好好保重。



