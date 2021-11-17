凱特王妃最愛包款曝光　跟著「時尚資優生」搭出皇室感

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官網定價：NT$10,100元
凱特王妃與威廉王子前往蘇格蘭出席活動，穿著一身知性優雅的藍色大衣洋裝，手上則拿著同樣來自蘇格蘭的STRATHBERRY MULTREES海軍藍手拿包，這款還沒正式販售就被預約訂爆的包款是以仿造鱷魚紋路皮革打造，迷你的手拿包卻有著實用的收納功能，包內共有8格卡片夾層與拉鍊袋，包身則綴以STRATHBERRY經典橫型條標誌，並附有金屬鍊帶可供斜揹、肩揹或手拿。
2. Métier London / ROMA肩背包
官網定價：1,580元英磅
以愛用小眾品牌而受到推崇的凱特王妃，前往探視第一線醫護人員時，手上拿的優雅駝色小包就是這只Métier London的ROMA SHOULDER BAG，以精益求精以及實用性為主要原則的Métier包款沒有鮮明的品牌Logo，極簡風格配上高級皮革讓它受到熱烈歡迎，其中以凱特王妃亮相率極高的ROMA手袋最具知名度，簡約的梯形設計配上金屬鍊條，低調優雅，讓你揹出和凱特王妃一樣的皇室氣質。
3. ASPINAL of LONDON / MIDI MAYFAIR BAG手提包
官網定價：595英磅
總能以平價親民品牌打造高貴氣質的凱特王妃，多次領著一咖同款不同色的小包出席活動，這只做工精細度及外型完全不輸精品品牌的平價手袋正是ASPINAL of LONDON的MIDI MAYFAIR BAG，硬挺的包身線條配上同色系的皮革提把，散發著精緻典雅氣息，除了凱特王妃所選的黑、粉兩款外，還有灰色、米色、綠色、邱吉爾藍等十幾種顏色，有選擇障礙的人不妨考慮和凱特王妃一樣多包幾色。
4. emmy LONDON / Taupe Grey Suede Clutch Bag手拿包
官網定價：NT$13,500元
「衣Q」超高的凱特王妃每回出訪都像一場時裝秀，其中emmy LONDON這個英國品牌，更因為凱特王妃與威廉王子出訪蘇格蘭時頻繁亮相而上熱搜，除了鞋款外，各種手袋也經常出現在凱特王妃私服中，這款百搭素面NATASHA煤灰色手拿包可放入所有日常必需用品，搭配實用的磁吸包釦，並隨包附上可拆卸的鍊帶，可依穿搭做不同變化。
5. GRACE HAN / LOVE LETTER小手提包
官網定價：1,999英鎊
說到凱特王妃的御用包就絕對不能錯過這個設計師出生於台灣的英國小眾品牌GRACE HAN，其中最熱賣的明星商品就是這款LOVE LETTER情書系列手袋，包包翻蓋設計模擬情書封口，打開包包就如同拆開情書一樣的浪漫包款，揹上它就能和凱特王妃一樣展現溫柔優雅且堅定的女性力量。
本文出自閨蜜旅代購