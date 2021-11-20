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滑手機關節痛七天後竟寸步難行　這病無法根治秋冬最好發

▲類風濕性關節炎應及早治療，避免關節變形損壞。（圖／資料畫面）
▲類風濕性關節炎應及早治療，避免關節變形損壞。（圖／資料畫面）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-20 11:00:00

中部有一名女性急診護理師，平常上班用滑鼠，下班後滑手機，後來發覺手部關節會莫名疼痛，起初她以為是自己實習太累，或是常滑手機影響，並不以為意，沒想到1週後疼痛蔓延全身，惡化到讓她無法行走。緊急就醫接受X光和血液檢查後，才發現原來她確診為類風濕性關節炎。原來這位護理師的父系家族，帶有自體免疫性疾病基因，家族中的姑姑和遠房親戚也有人確診類風濕性關節炎，妹妹則是幼年型天皰瘡患者，幸好她有護理背景，初次發病時就發覺疼痛狀況有異，趕快諮詢內科醫師，才能控制病情。

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這名護理師回想去醫院就診那天，她從診間步行到停車場不過短短十分鐘路程，真的是拚了命忍痛才走到，沒想到看完診後坐進車子沒多久，車子還沒發動，就接到醫院打來的電話，要求她再回去照一次不同角度的X光，當時她無奈說：「醫師，我真的痛到走不回去，如果真要走回去，大約需要2小時！」關節痛到讓她寸步難行。

財團法人風濕病基金會、台灣抗風濕病聯盟執行長蔡長祐表示，類風濕性關節炎屬於全身性自體免疫疾病，是破壞力最強的關節炎之一，台灣約有10至20萬名病友，常見於中年女性，因為免疫系統失調，把自己的關節當成攻擊目標，造成關節發炎腫痛，嚴重還會關節變形，影響活動能力。

類風濕性關節炎無法根治，這名護理師自從確診後就積極配合治療，除了使用自費藥物之外，也會隨身準備消炎止痛藥和類固醇，只要感到不舒服，就會趕快進行預防性用藥，換季或下雨時，也會預防性用藥，目前對工作並不會造成太大的影響。

醫師呼籲民眾，如果有異常的關節疼痛，千萬不要輕忽，即早就醫、控制病情。蔡長祐也提醒病友，秋冬是類風濕性關節炎好發季節，預測今年冬天會特別冷，加上新冠肺炎疫情伺機而動，病友應重視治療，雖然類風濕性關節炎無法根治，建議善用「一分鐘微笑量表」，透過良好的醫病溝通、配合醫囑、監控疾病活動度與積極治療，維持生活品質。

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