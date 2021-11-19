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林可彤拚生二寶　產後自覺該「進廠保養」救鬆馳線條

▲林可彤與正努力照顧家庭的媽媽們分享，「自信和熱情的笑容更讓人喜歡，盡力的去學習和嘗試，享受進步而且聰明，會讓你的人生因經歷更美！」。（圖／資料照片）
▲林可彤與正努力照顧家庭的媽媽們分享，「自信和熱情的笑容更讓人喜歡，盡力的去學習和嘗試，享受進步而且聰明，會讓你的人生因經歷更美！」。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-19 11:00:00

如果不特別提起，很難想像林可彤明年就要出道20週年了，這段時間以來，她從稱霸國際中文版封面的超模，化身健美女神推出好幾本運動瘦身暢銷書，接著在人生最美的時刻成為人母。原本大家都以為生完一胎減重成功後，她會轉而繼續拼事業，卻沒想到她毅然走向「二寶媽」之路。

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可彤的「媽媽日常」除了育兒陪老公之外，運動品牌hyphy也沒歇著，每天撥時間發文和粉絲互動、podcast節目《聽老小姐的話》也因為分享抒壓與公益議題時常名列百大排行，「因為能透過品牌聊運動健康話題，以及在節目裡推廣善的種子，覺得做起來很有意義，這種隨心感反而在各方面都有不錯成績。」

模特兒出身的林可彤追求自然，也追求完美體態，老公曾語重心長看著她說：「在妳身上看得出生產的痕跡。」讓可彤又怒又笑地說：「到底是什麼痕跡啦！」林可彤不諱言產後鬆弛讓自己不開心，哺乳期雖然保養、運動時間難尋，但仍會在家用彈力帶做墊上運動並戒掉零食甜點，更直言積極尋求自然、有效率的進廠保養方式，來拯救二胎後失守的輪廓線。

因為心心念念想要成為與時並進的「新時代美婦」，林可彤認為運動、飲食、醫美缺一不可，但也不能過度依賴某一項，她試過幾種不同醫美療程，確實感受到與其努力擦保養品，也抵不了一次醫美的效率！她指出「因為非常熱愛自己身體，也討厭不健康的體態，所以我都會選擇非侵入式不動刀、不填充的療程。」

林可彤回憶諮詢時看到自己的3D臉部照片真的嚇到：「我才產後不過五個月，從眼角、蘋果肌、嘴角、法令紋到下巴的線條，都鬆弛下垂到不行，整個人看起來超累！」林可彤指出，當時雖然希望打完鳳凰電波療程後能找回美麗自信的自己，但又怕現在有點年紀，臉部太瘦看起來會顯老，所以在施打前特別跟醫師說了諸多考量與要求，像是而且原本很擔心自己會因為怕痛而無法完成療程。但經過醫師的專業技術與護理師協助下，發現過程是自己可以接受的熱感，而且不到一個小時就完成臉部施打，「原本『累到模糊』的媽媽臉都立體起來了，看起來整個人變得澎彈、有精神！」除了臉部，林可彤也在產後孕肚加強，才發現一直擔心產後的肚皮鬆馳，原來也可以有重回自信的捷徑。。

已身為二寶媽的林可彤，不諱言為人母後讓她想得比以前更多，對於醫美療程的安全性更加謹慎，「最近聽說有不肖業者用假的探頭，甚者是重覆使用探頭以便宜的價格來行銷，但探頭是一個人一次性使用，重覆使用可能效果不彰、或讓療程增加風險，且仿製真假一般人也都分不清楚，要打在臉上的東西絕對是一分錢一分貨，所以安全起見，一定要選擇原廠正貨的機器、探頭且一定要找受過專業訓練的合格醫師和合法的醫療院所，都是我在做醫美療程時非常重視的部分。」她也分享，除了可以在諮詢時請診所出示「原廠機器證書」確保機器是有受到原廠保固維修的合法機器，同時，也可以在施打前針對一次性使用的探頭，是否完整未拆封，並且是「親自」拿手機掃碼防偽雷射標籤上的QR Code，檢查是原廠正貨並且沒有別人使用或重覆掃碼的記錄，才能確保使用安全。

身為已經驗證鳳凰電波威力療程的過來人，林可彤與正努力照顧家庭的媽媽們分享，「自信和熱情的笑容更讓人喜歡，盡力的去學習和嘗試，享受進步而且聰明，會讓你的人生因經歷更美！」已經是二寶媽的林可彤最懂媽媽的心情，想要好好照顧小孩、家庭，也希望找回肌膚原本的自然美，讓自己更有自信，這不只是她，也是每個媽媽心底最想要的微小心願，自然隨心地兼顧家庭與工作，找到生活的新美麗平衡。

▲已經是二寶媽的林可彤最懂媽媽的心情，想要好好照顧小孩、家庭，也希望找回肌膚原本的自然美，讓自己更有自信，這不只是她，也是每個媽媽心底最想要的微小心願，自然隨心地兼顧家庭與工作，找到生活的新美麗平衡。（圖／資料照片）
▲已經是二寶媽的林可彤最懂媽媽的心情，想要好好照顧小孩、家庭，也希望找回肌膚原本的自然美，讓自己更有自信，這不只是她，也是每個媽媽心底最想要的微小心願，自然隨心地兼顧家庭與工作，找到生活的新美麗平衡。（圖／資料照片）
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