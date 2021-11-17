進補因人而異，盲目進補恐傷身！醫：把握４觀念更養生。

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梁祐爾醫師表示，天冷之際氣溫變化大，是呼吸道疾病、心血管疾病好發季節，此時養生應著重在「養陰藏陽」，而非胡亂進補，也不宜燥熱，天氣冷時可適度補充桂圓、肉桂、丁香等溫中散寒食材。
許多人誤以為天冷就是多吃鍋物以利禦寒，但其實現代人多的是營養過多又少運動，加上生活、工作壓力等因素，多有「外寒內熱」的情況，若大肆助陽，容易發生失眠、口腔潰瘍、便秘、痔瘡、皮膚紅疹等上火問題，因此除了看個人身體狀況，也建議循序漸進為佳。好的進補關鍵在於良好的消化吸收，若忽略了原本身體狀況，恐怕越補越糟，甚至加重腸胃系統的負擔，出現腹脹、胃痛等不適。
進補吃什麼因人而異，中醫提醒３種人更要謹慎！
梁祐爾醫師舉例，平時消化不良、食慾不振者，恢復腸胃功能就會是進補的重點，而以內含茯苓、淮山藥、蓮子、芡實的四神湯進補就相當有幫助，具有滋補脾陰、厚實腸胃的效果。
除此之外，兩大族群進補時需更加謹慎，包括「陰虛有熱」者，以及「痰濕內盛」者。陰虛有熱者常見體型較瘦、長期晚睡、大便偏乾、皮膚容易過敏或長痘、身體常覺得燥熱、舌頭細瘦或舌面有裂紋。而痰濕內盛者則常見肥胖、飲食油膩、臉部容易出油、大便軟黏、舌頭形狀較胖且舌苔厚。這兩種族群可用清補、通補等方式進補，食材建議可選擇百合、杏仁、蓮藕、山藥、木耳、大白菜、白蘿蔔等，痰濕重則加上砂仁、白豆蔻、薏苡仁等。
案例健康出問題，一問出自進補不當！
梁祐爾醫師分享，日前診間曾有案例，因進補不當出現各種身體不適，該案例有甲狀腺腫瘤病史，個性容易緊張，且常覺得燥熱，長期在奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾門診調養，某日就診時表示近一周長了許多大顆的疔瘡，且睡眠多夢又不穩定，一問之下才知道，這些症狀是出自於吃了養生大補鍋。
養生不只在於進補，良好生活更助健康！
每個人的身體狀況不同，進補的方式也會有所不同，建議在進補前可先與中醫師討論，了解自己的身體狀況，作精準的進補。梁祐爾醫師也表示，進補在養生只是其中一個面向，也需注意保暖避寒、休養生息，並培養運動鍛鍊及腦力活動，以及調整好飲食消化，如此才更有利養生。
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