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亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師黃瀞瑩表示，中醫治療感染症，不在於病毒、細菌的微生物觀點，而是重視辨症論治，審查病因病機，除了祛除邪氣的影響，還要照顧正氣，例如透過解表法治療退燒，恢復衛氣流通，讓免疫系統能夠對抗、排除病原；化濕法能通利水道，調暢氣機，使小便能恢復順暢，改善小便無力及餘尿感。
滋陰法 降低復發機會
此外，利用涼血法能穩定血液循環，改善小便灼熱、血尿，並能安定心神；最後，以滋陰法來恢復陰液的消耗，以潤燥、潛陽，減少身體的燥熱，降低復發的機會，可在疾病的後期調養扮演重要角色。
黃瀞瑩主治醫師分享，以林女士為例，結合症狀及舌脈，可以歸納出濕熱蘊結下焦且熱傷血絡，應先以八正散合蒲黃、藕節來治療，以清熱利濕、涼血止血，因此在服藥一週後明顯感到症狀改善。
出現血尿對症下藥 中醫調理有方
黃瀞瑩主治醫師提醒，血尿是一個必須謹慎看待的問題，結石、感染、發炎、癌症都可能導致血尿，若出現血尿，務必先前往西醫就診，接受相關檢查評估，以排除結石與癌症的疑慮，再接著安心透過中醫調理體質。
資料來源：健康醫療網 婦反覆性泌尿道感染後頻尿、血尿 中醫調理助改善
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