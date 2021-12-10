忠孝東路燙金門牌黃金地段 森業永春擁雙捷運出站就到
買房子最重要的條件，就是「地段、地段、地段」，這句話套在建案「森業永春」上面再也恰當不過。位在忠孝東路五段的燙金門牌，距離捷運永春站出門不用半分鐘，政府規劃興建的環狀線東環段也在建案樓下設站，距離百貨公司雲集的信義計畫區和松山火車站，都只要步行十分鐘，王牌地段無可複製。
生活中心/綜合報導
2021-12-10 11:00:00
關心台灣都市更新的民眾，一定對「森業永春」不會陌生，本案為台灣都更始祖，經過超過二十年的辛苦整合與興建，與住戶耐心溝通的情況下，終於開花結果，也創造住戶、建商和政府三贏局面。
除了板南線永春站到站即到家之外，未來的環狀線東環段也在森業永春社區後門設站，兩者在地下通聯。簡單來說，板南線出口就在前門，環狀線東環段出口走後門，走路都不到半分鐘時間，迅速連結淡水新店線、松山新店線和文湖線，未來到士林可以節省三分之二通勤時間。
森業永春基地面積1100坪左右，分為ABC三大棟，從套房到兩房、三房、四房產品都有，共282戶，其中住家250戶、車位334個，開價依樓層和位置不同，每坪介於140萬到158萬之間，公設比三成左右，目前40坪以下的房子都已經售罄。
建案今年下半年陸續交屋，在生活機能方面，虎林街黃昏市場就在一旁；光是社區一樓就有兩家便利超商，其中全家早就進駐，7-11也已經簽約，捷運站周邊美食林立，小學走路只要5分鐘，健身房和SPA一應俱全，附近還有象山可以消磨閒暇時光，再加上社區採飯店式管理，可以代收郵件、包裹，對於喜愛網購的民眾來說，可說是再方便不過。