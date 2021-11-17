我是廣告 請繼續往下閱讀
「MATSUZAKI SHOTEN」夜店吧台風拉近距離 賦予煎餅新定義
主導百年老店「銀座 松崎煎餅」（MATSUZAKI SHOTEN）重新出發的松崎宗平，有著粗曠又帶點搖滾氣息的外表，很難讓人將他與傳統日式煎餅畫上等號，也許就是這股反差萌，成功為日式煎餅注入一股新生的氣息。
今年將祖傳老舖從銀座5丁目搬到4丁目的MATSUZAKI SHOTEN，力圖改造呈現新風貌，第八代掌門人松崎宗平主張「販賣煎餅」不應該只是被動地等著客人上門，松崎宗平用心打造「不只是販賣煎餅」的空間，而是可以提供一個與客人交談的場域，並藉由彼此互動來傳遞煎餅的美味，才能掌握住資訊爆炸且選擇眾多的市場需求，於是，松崎宗平嘗試將傳統店名「銀座 松崎煎餅」變更成足以放眼國際的英文店名「MATSUZAKI SHOTEN」，並且大膽使用帶有點夜店吧台風的裝潢設計，企圖以綜藝娛人的呈現方式來賦予煎餅新的定義。
推翻煎餅單吃配茶舊觀念 打造味覺視覺新饗宴
「MATSUZAKI SHOTEN」的重點商品煎餅也是佈滿新潮的革新元素，傳統的煎餅只能用味覺來體驗，但「MATSUZAKI SHOTEN」的瓦片煎餅除了滋味迷人，餅皮上頭以日本四季為主題的彩繪插畫，豐富食客的視覺享受。放入鮮奶油與彩色湯圓的捲餅夾心吃法，或是一口美式咖啡一口煎餅的洋派嚐鮮，各種不同的全新搭配順勢推翻了煎餅只能單吃、煎餅只能配茶的老舊飲食觀念。
「大三萬年堂HANARE」和洋折衷 為和菓子注入現代女性美感
「大三萬年堂HANARE」是老舖和菓子店「大三萬年堂」第十三代掌門人安原伶香，以和洋折衷、溫故知新的理念所創立的和風甜點品牌。安原伶香為了要呈現更完美口味的和菓子滋味，前往日本各地進行和菓子、西洋甜點的美味修練，當舌尖集滿來自四面八方的美味資源之後，她便進駐世界各國遊客齊聚的東京，落腳於神田開設一家替和菓子注入現代女性美感的和風甜點店。
打破傳統 賦予恰如其分甜美好滋味
以和風甜點研究家之姿，安原伶香跳脫老招牌的框架，佐以健康養生的創新理念與百年老味道結合，碰撞出令人驚艷的絕佳口感，「大三萬年堂HANARE」鎮店招牌甜點是由蓬鬆Q米粉餅皮，夾著祕傳紅豆餡、鮮奶油等的「銅鑼麵包」。洋風外型吸睛，骨子裡懷著上百年來的製糕精華，為品牌做出最完美的詮釋。不膩不過甜的好滋味，讓不愛傳統和菓子的顧客，找到甘願駐足停留的甜美依靠。
而近期在日本爆紅的Maritozzo羅馬奶油夾心麵包也納入甜品清單，鬆軟綿密的法式布里歐修麵包取代傳統的餅皮，內層放入各種水果泥、鮮奶油、紅豆餡，外層再以果物切片作點綴，大大咬下一口，即可淺嚐出不同食材的鮮甜。
而將地瓜味濃郁的傳統羊羹與口感綿密的起司蛋糕結合在一起，這款號稱進化系羊羹的「地瓜羊羹烤布蕾 起司蛋糕風味」，外層酥香不黏牙，內層派皮爽脆醇甜，新潮又美味，讓人讚不絕口。
景點資訊
MATSUZAKI SHOTEN
時間：10:00-19:00
電話：03-6264-6703
地址：東京都中央区銀座4-13-8
網址：https://matsuzaki-shoten.tokyo/ （日文）
大三萬年堂HANARE
時間：11:00-21:00
電話：03-6206-8857
地址：東京都千代田区神田淡路町2-105
網址：https://d3hanare.tokyo/ （日文）
這篇文章 日本甜點｜銀座200年煎餅屋華麗轉身 創新和菓子老舖落腳神田風華再現 最早出現於 行遍天下旅遊網