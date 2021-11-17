▲ 挑戰極致駕馭樂趣！全新 Porsche 718 Cayman GT4 RS全球首演

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源自於經典的 911 GT3 Cup 賽車與 911 GT3 系列量產車型的自然進氣水平對臥的六缸引擎結構，718 Cayman GT4 RS 的核心概念便是為打造極致的操控樂趣而生。其高達 9,000rpm 的引擎轉速。相較於 718 Cayman GT4 ，全新的718 Cayman GT4 RS 的功率增加了 80ps（59 kW），馬力重量比為 2.83 kg/PS。最大扭力從 430 Nm 提升到 450 Nm。





在全新頂級的 718 車款眾多令人驚艷特點中，包含了於駕駛座和副駕座車窗後方進氣柵，有別於其他 718 Cayman 車款的後側小窗的設計，新的進氣設計有效幫助引擎冷卻，改善進氣氣流，更同時於乘坐者耳邊創造令人熱血沸騰的進氣聲浪而 718 車系獨特的後輪前端進氣口則仍保留用於引擎冷卻之用。





與所有現代 RS 車型相同，全新的 718 GT4 RS 專屬搭載保時捷雙離合自手排變速系統 (PDK)。變速箱以閃電般的速度通過其七個檔位換檔，並確保其最佳的性能。換檔撥片提供駕駛者即使在手動換檔時，也能將雙手保持在方向盤上。車主也可以自行選擇使用位於中控台、全新設計的排檔桿。





運動化低齒輪比 PDK 雙離合自手排變速系統為這款中置引擎跑車打造無與倫比的加速體驗。全新718 Cayman GT4 RS 從 0 加速到 100 km/h 僅需 3.4 秒（搭載保時捷雙離合自手排變速系統 (PDK)的 GT4：3.9 秒），至第七檔時最高時速為 315 km/h（搭載保時捷雙離合自手排變速系統 (PDK)的GT4：302 km/h）。





傳承典型的 RS 風格，輕量化車身結構是定義全新 718 Cayman GT4 RS的重要元素。按照 DIN 標準規範，此款兩人座駕即使油箱加滿，車身重量僅為1,415 kg，相較搭載保時捷雙離合自手排變速系統(PDK) 的 718 GT4 少了35kg。此此輕量化設計歸功於在輕量化 CFRP 前蓋和前擾流翼等部份皆使用了碳纖維複合材質(CFRP)，內部亦採用輕量化地毯、減少隔熱材質，並利用輕量化玻璃打造後車窗，輕量化車門板改用紡織布料的車門拉環與置物網，錙銖必較地成功達成減重任務。





718 Cayman GT4 RS 外觀設計的獨特元素包含了全新擾流尾翼搭配倒勾式 (Swan Neck) 連桿和鋁合金側翼支架。如此高效能的側翼設計源自保時捷 911 RSR GT 賽車，首次應用於保時捷 911 GT3 系列量產車中。結合與 718 Cayman 相比低 30 mm的行駛高度、前輪拱上引人注目的散熱排氣口、用於優化空力表現的車身底板與後下擾流板，可調節式前擴散器和帶有環繞式側葉片的全新設計前擾流板，使 GT4 RS 在供賽道使用的性能模式中，產生相較 GT4 增加約 25% 下的壓力。





全新 Porsche 718 GT4 RS 的性能也因底盤的調整而大幅提升。球型接頭將其底盤緊密地固定在車身上，打造更加精準與直接的操駕感受。可調節式並整合電子迴路的底盤搭載 RS 專屬的減震調校，以及改良的的彈簧及強化的防傾桿。





供車主選配的 Weissach 套件使得 GT4 RS 的設計更加動感。前蓋、空氣處理進氣格柵、冷卻進氣格柵、引擎外罩、外側後視鏡上方飾板和尾翼均採用碳纖維細節裝飾。其鈦合金排氣管近似於保時捷 935 的排氣系統，車身後方的防滾籠也同為鈦合金製。儀錶板的上方採用真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質製成，並鑲上大型Porsche字樣。除了原本的鋁合金輪圈，Weissach 套件另可加價提供20吋鎂合金輪圈。





與 718 Cayman GT4 相較下，綜觀以上所有升級特色， 718 Cayman GT4 RS 將是 718 車系中最硬派和犀利的成員，並在紐柏林北環賽道獲得印證。在最終測試階段，保時捷品牌大使暨測試車手 Jörg Bergmeister 以 7:09.300 的時間內完成了全長 20.832 公里的賽道，更在 7:04.511 內跨越了較短的 20.6 公里單圈，成績比 718 Cayman GT4 創下的原始紀錄快 23.6 秒。





專屬錶款由保時捷設計為 718 Cayman GT4 RS 車主特別打造，帶有與此車款相同的動感風格。輕量化設計加上高性能特色，如同其碳合金材質所具剛硬而高科技的風格。自動上鍊轉盤亦根據 718 Cayman GT4 RS 車緣而設計，並與此車款一樣可客製化顏色。





全新 Porsche 718 Cayman GT4 RS 於洛杉磯車展正式發表，可以另行選購 Weissach 套件、強化其空氣動力學設計。718 Cayman GT4 RS Clubsport 賽車版也在洛杉磯隆重亮相。





【全新718 Cayman GT4 RS 建議售價】



