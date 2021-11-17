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全新 GTS：首部續航里程突破 500 公里的 Porsche Taycan！

▲ 全新 GTS：首部續航里程突破 500 公里的 Porsche Taycan！
▲ 全新 GTS：首部續航里程突破 500 公里的 Porsche Taycan！

2GameSome - 有車賞

2021-11-17 17:55:00

GTS 為「Gran Turismo Sport」縮寫，而自 1963 年推出 Porsche 904 Carrera GTS 起，這三個字母對保時捷車迷而言便蘊含著特殊的意義。如今，每個保時捷車系中都有一款以這組傳奇字母命名的衍生車款。今年的洛杉磯車展（2021 年 11 月 19 日至 28 日）上，保時捷將呈現其純電跑車家族的全新版本–Taycan GTS。根據 WLTP 測試規範數據，此款全新電動跑車的續航里程達 504km，是首款續航里程突破 500km 的 Taycan。

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Taycan GTS Taycan 車系的性能甜蜜點

Taycan GTS 是 Taycan 車系陣容中的全能型跑車。啟動 Launch Control 時可激發出的 598ps (440 kW)最大功率。並於 3.7 秒內完成 0~100 km/h 的加速衝刺。極速達 250 km/h。

作為最新一代 Taycan 車系生力軍，Taycan GTS 具備超高效能的驅動策略。全新 2022 年式 Taycan 所有車型皆有此更新，續航力的擴增將忠實呈現在實際操駕上。

主動式氣壓懸載系統，含保時捷主動式懸載調整系統 (PASM)也經過 GTS 的專屬強化設計，以提高側項動態反應及表現。可供選配的後軸轉向系統設置亦更加運動化。新版本保時捷電動跑車音效裝置則支援更豐富的聲音模式，凸顯出了新款 GTS 車型的多元特色。

全新 Taycan GTS 在外觀與內裝設計上也獨具特色。外觀上增添了許多黑色及深色細節設計，例如前保險桿、車外後視鏡座與側窗飾條–皆為 GTS 的傳統。內裝設計大量選用黑色 Race-Tex 材質，以及黑色陽極氧化處理的髮絲紋鋁合金內裝飾板套件，則彰顯出優雅動感兼備的氛圍。

日照控制全景式玻璃車頂：轉換在一指之間透光性

日照控制全景式玻璃車頂為 Taycan GTS 的全新選配功能，電子透明液晶薄膜可將玻璃車頂在透視與霧面之間輕鬆轉換，並可以讓車主與車內乘客享受陽光之餘不受陽光眩目。

車頂分成九個區域並可選擇性分區塊轉換—該設計更為車壇首見。除了透視與霧面之差，車主亦可以選擇半遮蔽或強化遮蔽。

【全新Taycan GTS建議售價】       

Taycan GTS NTD 5,630,000 元起

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