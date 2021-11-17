▲ 全新 GTS：首部續航里程突破 500 公里的 Porsche Taycan！

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Taycan GTS 是 Taycan 車系陣容中的全能型跑車。啟動 Launch Control 時可激發出的 598ps (440 kW)最大功率。並於 3.7 秒內完成 0~100 km/h 的加速衝刺。極速達 250 km/h。





作為最新一代 Taycan 車系生力軍，Taycan GTS 具備超高效能的驅動策略。全新 2022 年式 Taycan 所有車型皆有此更新，續航力的擴增將忠實呈現在實際操駕上。





全新 Taycan GTS 在外觀與內裝設計上也獨具特色。外觀上增添了許多黑色及深色細節設計，例如前保險桿、車外後視鏡座與側窗飾條–皆為 GTS 的傳統。內裝設計大量選用黑色 Race-Tex 材質，以及黑色陽極氧化處理的髮絲紋鋁合金內裝飾板套件，則彰顯出優雅動感兼備的氛圍。





日照控制全景式玻璃車頂：轉換在一指之間透光性





日照控制全景式玻璃車頂為 Taycan GTS 的全新選配功能，電子透明液晶薄膜可將玻璃車頂在透視與霧面之間輕鬆轉換，並可以讓車主與車內乘客享受陽光之餘不受陽光眩目。





車頂分成九個區域並可選擇性分區塊轉換—該設計更為車壇首見。除了透視與霧面之差，車主亦可以選擇半遮蔽或強化遮蔽。





【全新Taycan GTS建議售價】





Taycan GTS NTD 5,630,000 元起



