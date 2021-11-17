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保時捷五款新車全球首發！718 Cayman GT4 RS、Taycan GTS 同場現身

▲ 保時捷五款新車全球首發！718 Cayman GT4 RS、Taycan GTS 同場現身
▲ 保時捷五款新車全球首發！718 Cayman GT4 RS、Taycan GTS 同場現身

2GameSome - 有車賞

2021-11-17 17:55:00

本週在美國洛杉磯車展，保時捷首度發表五大車款，向世人展示了未來的多元樣貌。除了車展最大亮點之一的全新 718 Cayman GT4 RS 之外，718 Cayman GT4 RS Clubsport、Taycan GTS、Taycan GTS Sport Turismo 和 Panamera Platinum Edition 也首次亮相。

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「幾十年來，加州堪稱為保時捷的第二個家。 2018 年，我們在洛杉磯推出了最新世代的 911；如今，我們在此發表最新的高性能中置引擎雙門跑車 718 GT4 RS，」 保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 表示。「如今很難想像加州街道上沒有 Taycan純電跑車。全新Taycan GTS車型將讓這個車系更上層樓。整體來說，我們年輕且富有創新力的車系在美國市場廣受歡迎；今年 1 月到 9 月，我們在美國 – 保時捷第二大單一市場 - 的交車量增加了 30%。」

718 Cayman GT4 RS  718 Cayman GT4 RS Clubsport 前所未有的操駕樂趣

保時捷 718 Cayman GT4 RS 是 718 車系家族的全新旗艦。RS 桀傲不遜，絕不妥協，其輕量化結構、極度靈活的底盤校正、成熟的空氣動力學設計，以及獨特的引擎聲浪，都令人傾心難忘。僅僅 7 分 4 秒 511 就完成 20.6 公里的紐柏林北環單圈賽程，比 718 Cayman GT4 快了整整 23 秒。

這款跑車最大的駕駛樂趣來自於 500ps（368kW）自然進氣水平對臥六缸引擎，最大扭力則為 450 Nm。保時捷雙離合器自手排變速系統（PDK）也帶來了更出色的加速表現， 718 Cayman GT4 RS 從 0 到100 km/h 僅需 3.4 秒，最高時速可達 315 km/h。與此同時，718 Cayman GT4 RS Clubsport 賽車版也在洛杉磯迎來首秀。

全新的中樞動力： Taycan GTS  Taycan GTS Sport Turismo

保時捷純電跑車 Taycan GTS 續航里程高達 504km（WLTP），是該車系中第一款續航里程突破 500 km的代表。Taycan GTS是Taycan車系陣容衍生出的全方位運動化車型， Launch Control下可激發出 598ps（440 kW）最大功率，令人印象深刻。底盤控制系統和可供選配的後軸轉向系統充分體現 GTS 的特質，外觀和內裝設計上也獨具特色。

同樣於洛杉磯車展上首次亮相的是保時捷純電跑車 Taycan 家族中的第三款車型：Taycan GTS Sport Turismo。全新Taycan GTS 與 Taycan Cross Turismo 皆具備跑格輪廓及後傾車頂優美流線；行李箱的功能化設計則是另一個共同特點：容量超過 1,200 L。

優雅演繹 風格獨具: Panamera 白金版

全新Panamera白金版以極具吸引力的價格，集結優雅、運動化設計和頂級配置於一身。Panamera白金版可從外觀的特殊鉑銀塗裝配色清楚識別，車側散熱格柵施以消光鉑銀色烤漆，尾門上標誌消光鉑銀色PORSCHE字樣及車型名稱，加上21吋 Exclusive Design Sport 輪圈施以消光鉑銀色烤漆（Satin Platinum）。側窗飾條和跑車造型排氣尾管則施以高亮澤黑色烤漆，更襯托其氣勢。專屬內裝設計包括了雙前座十四向電動調整舒適座椅含記憶套件，以及黑色鋁合金前車門檻施以 Panamera 白金版車型字樣。備受車主推崇的標配清單還包括LED 矩陣式頭燈系統，含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）、主動式氣壓懸載系統，含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）、BOSE® 環繞音響系統等等。

Panamera 白金版於台灣市場提供 Panamera、Panamera 4 二款車型選擇。

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