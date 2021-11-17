▲ 保時捷五款新車全球首發！718 Cayman GT4 RS、Taycan GTS 同場現身

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「幾十年來，加州堪稱為保時捷的第二個家。 2018 年，我們在洛杉磯推出了最新世代的 911；如今，我們在此發表最新的高性能中置引擎雙門跑車 718 GT4 RS，」 保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 表示。「如今很難想像加州街道上沒有 Taycan純電跑車。全新Taycan GTS車型將讓這個車系更上層樓。整體來說，我們年輕且富有創新力的車系在美國市場廣受歡迎；今年 1 月到 9 月，我們在美國 – 保時捷第二大單一市場 - 的交車量增加了 30%。」





718 Cayman GT4 RS 和 718 Cayman GT4 RS Clubsport 前所未有的操駕樂趣





保時捷 718 Cayman GT4 RS 是 718 車系家族的全新旗艦。RS 桀傲不遜，絕不妥協，其輕量化結構、極度靈活的底盤校正、成熟的空氣動力學設計，以及獨特的引擎聲浪，都令人傾心難忘。僅僅 7 分 4 秒 511 就完成 20.6 公里的紐柏林北環單圈賽程，比 718 Cayman GT4 快了整整 23 秒。





這款跑車最大的駕駛樂趣來自於 500ps（368kW）自然進氣水平對臥六缸引擎，最大扭力則為 450 Nm。保時捷雙離合器自手排變速系統（PDK）也帶來了更出色的加速表現， 718 Cayman GT4 RS 從 0 到100 km/h 僅需 3.4 秒，最高時速可達 315 km/h。與此同時，718 Cayman GT4 RS Clubsport 賽車版也在洛杉磯迎來首秀。





全新的中樞動力： Taycan GTS 和 Taycan GTS Sport Turismo





保時捷純電跑車 Taycan GTS 續航里程高達 504km（WLTP），是該車系中第一款續航里程突破 500 km的代表。Taycan GTS是Taycan車系陣容衍生出的全方位運動化車型， Launch Control下可激發出 598ps（440 kW）最大功率，令人印象深刻。底盤控制系統和可供選配的後軸轉向系統充分體現 GTS 的特質，外觀和內裝設計上也獨具特色。





同樣於洛杉磯車展上首次亮相的是保時捷純電跑車 Taycan 家族中的第三款車型：Taycan GTS Sport Turismo。全新Taycan GTS 與 Taycan Cross Turismo 皆具備跑格輪廓及後傾車頂優美流線；行李箱的功能化設計則是另一個共同特點：容量超過 1,200 L。





優雅演繹 風格獨具: Panamera 白金版





全新Panamera白金版以極具吸引力的價格，集結優雅、運動化設計和頂級配置於一身。Panamera白金版可從外觀的特殊鉑銀塗裝配色清楚識別，車側散熱格柵施以消光鉑銀色烤漆，尾門上標誌消光鉑銀色PORSCHE字樣及車型名稱，加上21吋 Exclusive Design Sport 輪圈施以消光鉑銀色烤漆（Satin Platinum）。側窗飾條和跑車造型排氣尾管則施以高亮澤黑色烤漆，更襯托其氣勢。專屬內裝設計包括了雙前座十四向電動調整舒適座椅含記憶套件，以及黑色鋁合金前車門檻施以 Panamera 白金版車型字樣。備受車主推崇的標配清單還包括LED 矩陣式頭燈系統，含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）、主動式氣壓懸載系統，含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）、BOSE® 環繞音響系統等等。





Panamera 白金版於台灣市場提供 Panamera、Panamera 4 二款車型選擇。



