雅達利推出Atari XP專案 發佈三款未發售遊戲卡帶
近日雅達利宣佈公司推出名為Atari XP的新遊戲卡帶販售專案，該專案旨在將稀有且從未發佈過的雅達利遊戲卡帶推向市場。 啟動Atari XP計劃的第一批遊戲卡帶包括《Yars' Return》《Aquaventure》和《Saboteur》三款遊戲。 這三款遊戲從未在Atari 2600或Atari VCS上發售過。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-18 06:18:14
作為遊戲界曾經的巨頭，雅達利（Atari）在1983年後期便逐漸沒落，雖然在之後的40年裡，雅達利不斷的轉型以尋求出路，不過成效多少有限。雅達利在今年7月宣佈其董事會批准放棄專注於製作免費遊戲和手機遊戲的決定，並制定了將目光轉向製作PC和主機上遊戲的新業務戰略。
每款遊戲的限量版包括由特殊塑膠製成的新製造Atari 2600卡帶盒、海報、帶有獎勵材料的印刷說明手冊、收藏徽章、真品證書和可在Atari VCS上玩的數位版遊戲。並且為了紀念這些遊戲的發佈年份，每款限量版卡帶僅生產1983份。
Atari XP的未來內容將包括雅達利龐大資料庫中以前未發佈的遊戲、稀有且難以找到的Atari IP，以及經典遊戲的改進版本。Atari CEO Wade Rosen 亦曾表示雅達利擁有龐大的遊戲名單，他們看到了一個機會可以為雅達利的粉絲、收藏家和遊戲愛好者帶來高價值、懷舊的內容，並表示雅達利重新進入卡帶生產領域會給粉絲和收藏家留下深刻印象。