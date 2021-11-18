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新竹旅遊小叮噹科學主題樂園

× 新竹旅遊小叮噹科學主題樂園

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水：阿嬤的洗衣機、中國筒車、阿基米德水車、龍骨水車、江戶水車

力：喞筒、比利神槍、埃及豔后拱橋、愛因斯坦實驗室、轆轤

風：莫札特之春、荷蘭風車、風力實驗室、曹沖秤、白努力定理、混沌擺、阿基米德浮力球、錐體上滾、離心力、滑輪、唐吉訶德天上水、千手運球

光：格列佛走廊、留影牆、透視屋、達利樂園、鏡牆、哈哈鏡(畢卡索畫像)、歐普藝術牆、伊索萬年表(日晷)、阿波羅花園、蜜蜂的眼睛、圓筒示波器、柏謝椅(椅子上的人變小了)、下半身不見了

聲：貝爾話筒、ET飛碟屋、馬克斯威爾通話器、泰山吼

電：靜電魔髮秀、電流急急棒、磁力轉盤、雅格布天梯

新竹旅遊小叮噹科學主題樂園

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新竹旅遊鳳崎晚霞

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新竹旅遊小叮噹科學主題樂園

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新竹旅遊小叮噹科學主題樂園滑雪場

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新竹旅遊小叮噹科學主題樂園滑雪場

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原文出處 : ReadyGo 冬季就要耍浪漫！最大室內滑雪場＋超美日落 讓你的週末浪漫滿點

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