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圖/IG@l0veinsulat0r
科學主題樂園
小叮噹科學主題樂園結合水、力、風、光、聲、電等六大自然物理元素，設計出了一系列的互動科學設施，除了能讓遊客了解一些過往設備的科學應用，富有教育的意涵，在學習的過程中也能體會到樂趣，是一個非常適合家庭旅遊的景點。
圖/IG@nicochang426
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【六大主題設施】
- 水：阿嬤的洗衣機、中國筒車、阿基米德水車、龍骨水車、江戶水車
- 力：喞筒、比利神槍、埃及豔后拱橋、愛因斯坦實驗室、轆轤
- 風：莫札特之春、荷蘭風車、風力實驗室、曹沖秤、白努力定理、混沌擺、阿基米德浮力球、錐體上滾、離心力、滑輪、唐吉訶德天上水、千手運球
- 光：格列佛走廊、留影牆、透視屋、達利樂園、鏡牆、哈哈鏡(畢卡索畫像)、歐普藝術牆、伊索萬年表(日晷)、阿波羅花園、蜜蜂的眼睛、圓筒示波器、柏謝椅(椅子上的人變小了)、下半身不見了
- 聲：貝爾話筒、ET飛碟屋、馬克斯威爾通話器、泰山吼
- 電：靜電魔髮秀、電流急急棒、磁力轉盤、雅格布天梯
春夏之時，園區內有各式各樣的的玩水遊樂設施，有雨中即景、大水桶轟浪趣、叮噹水庫、樂活旋轉水世界、熱帶雨林、歡樂蠻牛水迷宮等等，以多種造景搭配不同形式噴出的水柱，不僅在視覺上是種饗宴，還能有水療按摩的功效，提供給民眾消暑之餘還能享受簡單的快樂及紓壓，大部分都是小朋友在玩，這時候看著孩子們露出天真的笑容，便是父母們按下快門的好時機唷！
圖/IG@sweet_sweet615
圖/IG@fish0915
小叮噹花季
冬季約莫二月時候，園區內的櫻花便會爭相出場，而伴隨著櫻花盛放，也會有綠繡眼、白頭翁前來吸食花蜜，故二月可以賞櫻又可賞鳥，十分幸福啊。除了冬季，五六月時也能嗅著滿滿的梔子花香，七八月時也是花朵顏色由粉紅轉至紫紅的紫薇花季，喜歡拍照的朋友們不要錯過這個粉紫色的季節唷！
圖/FB@小叮噹科學主題樂園
圖/IG@k81929k
鳳崎美景
鳳崎是小叮噹科學主題樂園的所在位置，而鳳崎厲害的落日晚霞可是自古有名，所以就出現了「鳳崎晚霞」這樣的稱號，讓大家說到鳳崎就能聯想到幫傍晚美景。小叮噹科學主題樂園還非常貼心在園區內的高塔上設置觀景台，讓有興趣一覽新竹全貌的朋友們不會錯過鳳崎一天當中最精彩的時刻。
圖/IG@yihsien1122
圖/IG@suns_travel_photography
自然生態
小叮噹科學園區主題樂園內的自然生態非常豐富，擁有數十種的動植物，在前往之前可以先到官網認識可能會遇到的動植物們，除了能在遇見的時候用正確的方式對待牠們，也可以增長見聞喔！除此之外，園區內還設有百毒園，裡頭充滿將近五十種具有毒性的花草，令人既興奮又期待，想要認識毒性植物的大朋友小朋友們前來探險。
圖/IG@nicochang426
>> 【園區動物】詳細資訊
>>【 園區植物】詳細資訊
>> 【百毒園】詳細資訊
小叮噹滑雪場
對滑雪有興趣的朋友們有福啦！這不僅是全台最大的室內滑雪場，而且有購買樂園門票即可免費體驗親子戲雪區以及乘坐雪毯飆雪趣喔！也可以另外請教練及租裝備，或是夜間包場，費用則另外計算。
圖/IG@fish0915
圖/IG@1ko.00
>> 【小叮噹滑雪場】詳細資訊
交通資訊
【自行開車】
以導航行駛，至康樂路後路上皆有小叮噹科學主題樂園指標
（停車費用 ：大客車 $ 100/部，小客車 $ 100/部，機車 $ 50/部）
【大眾運輸】
火車：電聯車→新豐火車站 → 轉搭計程車 （費用約150元）→小叮噹科學主題樂園
高鐵：新竹站-轉搭計程車（費用約450元）→小叮噹科學主題樂園
園區資訊
【開放時間】
平日 9:30 AM ~ 05:00 PM
假日 9:00 AM ~ 05:00 PM (售票時間至04:30 PM)
【門票】
官方票價為全票500元、學生票400元、幼童票350元、孝親票280元，但現場皆有優惠價，30人以上可使用團體票價，以官網當月公布的較為準確。
>> 官網詳細資訊
原文出處 : ReadyGo 冬季就要耍浪漫！最大室內滑雪場＋超美日落 讓你的週末浪漫滿點
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