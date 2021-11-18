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COVID-19疫情乃全球性公共衛生議題，重點在透過健康對策和行動達成「群體健康」目標。洪子仁指出，目前第一劑覆蓋率約76%，表示應該施打而未施打的民眾有14%，推算大概300萬人連一劑都還沒有施打，這是一個令人擔心的數據。
今年3月第一批AZ疫苗開打，各大醫院院長率先接種，當時台灣本土疫苗相對平穩，社區感染風險低，民眾普遍施打意願偏低，殊不知4月之後病毒已悄悄在社區中傳播，直到5月11日指標個案1203（被稱為獅子會會長者）確診，疫情隨之爆發。之後第一波大規模本土疫情，造成超過14000人感染與數百人死亡。洪子仁提醒，大家應該都還記憶猶新，應在疫情相對平穩時提高疫苗覆蓋率，不能等到疫情再起時才搶打疫苗。
未打疫苗、未打第二劑者 恐成最易被感染族群
洪子仁強調，防範疫情不只是政府或醫療機構的事，民眾自己也是重要的防線，提出三項重點提醒民眾：
1.Delta病毒傳播力強，R0值8-10之間，難以適用群體免疫的概念阻斷病毒的傳播，而病毒一進入到社區內，沒有施打疫苗或未完整施打兩劑疫苗的民眾，恐怕成為最易被感染的族群。
2. COVID-19疫苗接種不是單純「個人」施打意願考量，而是全民公共衛生議題，因為個人的施打與否可能會影響周遭「群體」的健康風險問題，因此站在群體健康的角度全民都應施打疫苗，因個人不打疫苗除了自己容易被感染外，也會將病毒傳染給己經打完二劑疫苗的人造成突破性感染，因此接種疫苗除了自我保護外也是保護周邊群體免於威脅。
3.根據國外文獻指出，未施打完整疫苗者較完整施打兩劑疫苗者，染疫後的住院率和重症率分別高出4-6倍。
邊境逐步解封後 社區防疫大挑戰
至今台灣防疫表現從科學驗證角度（確診數、確診率、死亡數及死亡率）來看表現優異，洪子仁表示，接下來的社區傳播挑戰就是明年邊境逐步解封後，因此現在這個階段就是衝高二劑覆蓋率約最佳時機點。
他同時也呼籲，政府對於未施打疫苗者，應有相對政策措施，以新加坡為例，12月起將停止為選擇不接種COVID-19疫苗的人士支付染疫醫療費用，並限制進入大賣場等公共場所。洪子仁說，並非一定要強制施打疫苗，但同時也需要保護已施打兩劑疫苗者，避免造成突破性感染。
資料來源：健康醫療網 疫苗預約施打率下滑 醫籲：避免疫情再起快去打！
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