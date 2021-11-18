Kia EV9三排座大型電動概念休旅洛杉磯車展首演!

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Kia EV9車身尺碼為4,930mm×2,055mm×1,790mm，軸距為3,100mm，比起自家燃油車Carnival的車長少了約20公分，但拜無內燃機所賜在車寬與軸距部份皆有所提升，可預期的是車內乘客的伸展空間將更為寬敞；在外觀設計上透過許多立體折線消弭調大車身的笨重感，架高的底盤搭配塑料輪拱與長車頭的設定容易讓人與越野車型有所聯想，Kia表示這種”Opposites United”的全新設計理念融合了冒險、郊遊與休閒的元素，易於凸顯自身獨特調性並與其他大型SUV有所區隔。
面部特徵依舊以品牌著名的虎鼻造型為視覺主軸，不過因無配置內燃機所以整個水箱罩部分已被LED面板取代，在不同駕駛條件下能呈現多樣的燈光變化，另外在引擎蓋接近擋風玻璃的區域還設有太陽能板，主要功能是加減幫助回補一些電能所用，另外車頂行李架採用可伸縮的設計，後視鏡也採用體積較小的攝影鏡頭藉以減少高速的空氣阻力。
內裝布局以簡約、自然作為設計的一大重點，座椅材質以回收塑料與羊毛纖維混製而成，視覺所見看不到過多的實體按鍵，駕駛儀表與娛樂資訊顯示皆整合在一具超大的27吋螢幕內，方向盤則非傳統的圓形樣式反而更類似飛機手把的概念，另外透過車頂的大面積全景式天窗可導入大量自然光，除了讓視覺不感侷促外亦能讓車內乘客享受陽光洗禮，前面有說到EV9是部大型三排七人座車型，標準模式下是以232的座椅排列方式呈現，若切換至”Pause Mode”第一排座椅可向後旋轉，而中排座椅則變收折成為平板桌面，讓車艙變為可面對面的聊天場域，另外還有一種” Enjoy Mode”可讓全部座椅皆向後旋轉，打開尾門後便能成為簡易的戶外劇場。
動力規格並沒有提供詳細數據，不過電池模組可提供最高482公里的續航里程並支援集團最新的快充技術，可在30分鐘內將電量從10%充至80%，而E-GMP電動車平台則可依不同的動力配置提供二輪驅動或四輪驅動選項，雖然EV9只是部電動概念車，不過內、外觀已相當具有準量產車的味道，Kia未來的旗艦電動休旅將會以此作為開發基準，量產車的推出時辰預計落在2024年。