手指卡住又好痛？小心板機指！醫指６族群留意，復健科超常見！

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侯鐘堡醫師表示，板機指是非常常見的復健科疾病，症狀的表現就是手指關節突然卡住且相當疼痛，往往需要透過另一隻手扳開才得以緩解。會發生這樣的情況，主要是因為手指中，稱為「A1滑車」的手指屈指腱鞘出了問題。
環狀的手指屈指腱鞘，是手指能夠彎曲的關鍵之一，若將手指形容成釣竿，手指肌腱就有如釣魚的線，線要固定在釣竿上就要有「滑車」的輔助，在這當中最常出現問題的就是第一個滑車：A1滑車。
當手指使用過度，此處便容易出現韌帶發炎、關節腫脹，手指就會呈現又卡又痛的窘境，日常手指容易使用過度的族群，包括如經常需要打電腦的上班族、秘書、廚師、工人、需仰賴手部工作者等，而孕婦也是板機指常見的族群之一。
板機指治療方法多，醫病討論更有助治療！
遇到手指突然卡住這般嚇人的問題，自然是得尋求醫師協助，侯鐘堡醫師指出，板機指的問題會先透過超音波檢查了解狀況。非手術治療方法多元，患者可透過與醫師詳細的討論，更有助於治療。初級的治療方式可透過熱敷、電療、超音波、微波、雷射治療等一般復健治療進行。而進階治療則包含了高能量雷射治療、震波治療、徒手治療、肌內效貼布等。若需要快速、積極治療，則以注射治療為主，包括類固醇注射、葡萄糖注射、PRP注射等，醫師也稱之為「究極治療」。
婦被板機指所擾，討論後以注射治療改善。
侯鐘堡醫師也分享案例，一名60歲婦人左手出現板機指的情況，時常會因為手指卡住而嚇一跳，除了又卡又痛外，也得時不時用右手將卡住的手指重新扳回來，相當不方便。至門診進行治療，經過一周的保守治療及復健，效果不盡理想，後續在與醫師討論後，進行類固醇注射治療並改善。
板機指治療後注意休養，別再過度使用釀復發！
侯鐘堡醫師提醒，板機指經檢查及治療後，生活改善方面自然就得盡量避免過度使用手指，特別提醒，尤其前述使用注射類固醇治療的患者，通常治療後會出現「很不痛」的情況，有如獲得重生一般，此時更是千萬記得不可再過度使用，若因不再疼痛而輕忽，即便僅為短期，手指一樣會回到又卡又痛的情況。也建議應持續復健，直到手指屈指腱鞘恢復正常，以避免不斷復發。
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