▲ 全新 BMW i4 豪華純電四門轎跑 250 萬元起正式預售

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電能撩動熱情 澎湃駕馭渴望
全新 BMW i4 具備量身打造 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，並與奧斯卡金像獎最佳原創配樂大師 Hans Zimmer 合作，給予駕駛不同駕馭情境下的享受，營造更具澎派魅力的電能駕馭體驗；此外，全新 BMW i4 採用前鋁合金雙接頭彈簧柱、後鋁合金多連桿懸吊系統，不僅具備絕佳的靈敏操控表現，得益於鋰電池模組的安置方式，讓 i4 eDrive40 的車身重心比3系列低了 5.3cm、i4 M50 低了 3.4cm，搭配 i4 M50 專屬的可變式運動轉向系統與 M 跑車化電子懸吊系統的完美搭配，讓車主能夠盡情享受全新 BMW i4 由電而生的絕佳平衡。
*WLTP測試規範下所測得之數據
純電未來美學 完美結合性能跑格
BMW i4 以雙門跑車的比例、流線的車頂線條與無窗框的車門，勾勒出品牌嶄新設計語彙，搭配平整化的車門把手與 BMW i 專屬藍色 L 型 Air Breather，創造品牌專屬美學的同時更兼具極佳的空氣力學效益，為 i4 eDrive40 創造出絕佳的 0.24Cd 超低風阻係數表現。
BMW i4 擁有的 4,783mm 的車長及 1,852 毫米的車寬仍顯修長、優美。全新造型的雙腎型水箱護罩內整合 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技所需的感測器，搭配重新詮釋的天使眼頭燈線條、i4 eDrvie40 專屬的 LED 頭燈與專屬低風阻輕量化輪圈。目光移至車尾，搶眼的 L 型 3D 立體 LED 尾燈、兩側垂直的 Aero Lip 擾流設計、霧黑色下擾流以及從引擎蓋一路向車尾延伸的俐落肩線，更為全新 BMW i4 刻劃出跑格與氣勢十足的類 Coupé 車尾輪廓。
BMW 旗下首次登場的純電 M 車款 i4 M50，更是 BMW 首度以電能詮釋 M 家族的性能與熱血風格，奠基於 i4 充滿前衛風格的外型設計，加諸智慧雷射頭燈、遠光燈輔助系統、黑色高光澤套件、M 空力套件、19 吋 M 雙輻式 861 M 型輪圈、M 擾流尾翼與藍色M煞車套件，結合水箱護罩與車身上的專屬 M 飾徽，更讓全新 BMW i4 M50 更顯亮眼姿態。
科技豪華交匯 形塑前衛氛圍
BMW i4 車室內最醒目的全新一體式曲面螢幕整合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕，擁有高達 200ppi 的數位解析度且從每個角度都能輕鬆判讀螢幕所呈現的資訊，結合全新世代 BMW iDrive 8.0 使用者介面、車況抬頭顯示器、BMW智能衛星導航系統、無線智慧型手機整合系統、BMW 智慧語音助理 2.0 與最高規格的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，為全新 BMW i4 勾勒出獨樹一格的電能先鋒姿態。此外，全新 BMW i4 更具備 BMW 手機數位鑰匙，只要直接用智慧型手機感應門把就能上鎖與解鎖，將手機放在無線充電座上便能直接啟動車輛，讓車主只需要帶著手機就能輕鬆使用座車。
BMW i4 在鞍座區域並可以發現以 BMW i 車款專屬藍色點綴的啟動鈕、排檔桿，方向盤上品牌徽飾同樣以醒目的藍色做裝飾，象徵 BMW i4 純電轎跑獨特的身分識別的同時，座艙內則導入雙前座 Sensatec 透氣皮質跑車座椅、跑車多功能真皮方向盤、Sensatec 皮質儀錶檯包覆與黑色高光澤飾板，而 i4 M50 車型更採用 M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M 雙前座 Vernasca 真皮跑車座椅、深色鋁質格紋飾板、專屬 M 縫線安全帶、harman / kardon 高傳真音響系統與電動玻璃天窗。全新 BMW i4 具備 2,856mm 的軸距，不僅能讓後座乘客享有開闊的座艙感受與寬裕的腿部空間，最高可擴充至 1,290 公升的行李廂空間，更為全新 BMW i4 增添更多彈性的空間機能。
全新 BMW i4 預售價
車型
預售參考價
BMW i4 eDrive40
250 萬
BMW i4 M50
305 萬