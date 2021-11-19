▲ VW 小改款 Tiguan Allspace 正式上市！售價 154.8 萬起

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內裝部分，Tiguan Allspace 採用駕駛者導向的數位化車室設計，全車系標配 10.25 吋全邏輯數位化儀表、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統、車室氛圍燈（30 色）、觸控式三區電子恆溫空調、App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），同時擁有運動型真皮座椅附駕駛座多向電動調整，與雙前座加熱以及熱帶氣候最受歡迎的通風功能，330TSI Elegance Premium 車型以上增加前乘客座多向電動調整附記憶功能和HUD 抬頭顯示器，其中 380TSI R-Line Performance 更擁有全景式電動玻璃天窗、功率 480 瓦 Harman Kardon 環繞音響系統配有 10 只高傳真揚聲器，展現同級唯一 5+2 人座休旅豐富配備。可靈活運用的乘載空間亦為 Tiguan Allspace 優勢，不僅第二排 4/2/4 分離式座椅設計可前後滑移、第三排 5/5 分離式後座椅可隨意增加乘坐人數，全部打平後更可將行李廂容量一舉放大至 1,775 公升，創造更寬敞的載物空間，搭配 Easy Open/ Close 電動尾門 (感應式自動開啟/ 延遲關閉)，輕鬆放置各式物品和行李。
Tiguan Allspace 330 TSI／380 TSI 車型動力規格全面採用 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 DQ381 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，分別擁有最大馬力 190ps 和 245ps。此外，Tiguan Allspace 全車系標配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，駕駛可設定四種模式包括「雪地」、「道路」、「越野」和「個人化模式」，搭配駕駛模式選擇：節能、一般、運動和個人化設定，可依照個人與路況需求隨時切換到最適合的駕駛模式，無論是輕越野或滂沱下雨的濕滑路面，都能提供車主安全穩定的駕駛動態。
Tiguan Allspace 全車系標配 IQ.LIGHT 智慧燈組 LED Matrix 矩陣式頭燈，其具備多模式照明技術且光型依據車外環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化，且可透過 DLA 動態頭燈自動切換功能（330 TSI Elegance Premium 以上搭載），讓遠光燈局部進行動態遮蔽，避免造成對前車以及對向來車之眩光，提供駕駛最佳照明視距，同時搭配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA 後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統和 Area View 360 度環景顯示等多項先進主被動安全防護，打造全方位型車安全防護，全時守護駕駛行車安全；此外，Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium 與 380 TSI R-Line Performance 車型首增 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，按下 Travel Assist 快捷按鍵，一鍵整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作。
台灣福斯汽車提供 Tiguan Allspace 全車系 4 年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，延長至最長二年或最多 30,000 公里才需回廠進行機油更換保養，大幅領先各品牌車款的五千公里或一萬公里保養里程，有效降地消費者長期持有成本，搭配業界翹楚「福斯人禮遇計畫」，其依會員條件分為藍卡、銀卡與金卡三種級別，各卡別適用不同禮遇內容，包含行動禮遇、第五年後回廠保養與維修零件最高 85 折、自費鈑烤最高 85 折，與原廠精品等多項專屬優惠，帶來卓越售後服務和品牌體驗。
Tiguan Allspace 正式上市後，各車型將陸續進駐全台 Volkswagen 授權展示中心，消費者可預約親臨鑑賞，或至台灣福斯汽車官網，了解更多相關資訊。未來 2GameSome - 有車賞也將推出深度試駕影片，敬請期待！
2022 年式 Tiguan Allspace 建議售價：
車型
新台幣建議售價
|330 TSI Elegance *接單生產制
1,548,000元
|330 TSI Elegance Premium
1,648,000元
|380 TSI R-Line Performance
1,948,000元