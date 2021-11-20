大魯閣卡丁車場發表Birel ART N35 E-Kart純電卡丁車，營業時間延長至凌晨3點

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發表會一開始，許發言人先回顧卡丁車場歷史，大魯閣卡丁車場2008年起就開始引進世界頂級Birel ART系列卡丁車，近期伴隨國內疫情獲得有效控制，大魯閣也趁疫情期間將卡丁車場全面改裝，把根基向上提升，以全新面貌與大家見面；包含了跑道的調整讓順暢度更高。室內也加裝了卡丁車歷史牆，希望讓一般人能夠更正確、以及全面的來認識卡丁車這項運動。
大魯閣期望成為國內賽車運動搖籃
大魯閣卡丁車場自成立以來，推廣賽車及卡丁車運動不遺餘力，除了每年都會引進各式新車外，也會舉辦一系列不同等級的比賽，讓賽車運動愛好者一同參與；另外在基礎營業車部分，結合近年來休閒運動產業蓬勃發展，體驗人數也大幅成長，如今每年至少有五萬以上人次入場，13年來已經累計將近70萬人次體驗，讓更多人得以接觸賽車運動。
2021年斥資千萬打造全新經典賽車場域及賽道
大魯閣卡丁車場占地6000坪，為中華賽車會認證之卡丁車專業賽道。全場賽道長度700m、寬度8～10m，共有10個彎道。今年大魯閣卡丁車場更斥資重金打造全新休憩、教學空間，並重新修建出著重高速技巧的「微笑彎」，使半場賽道長度達500m，讓車迷能享受更多駕駛樂趣。
全國唯一導入純電卡丁車於室外柏油賽道營業，並延長營業時間至凌晨3點
為了讓消費者有更好的駕馭體驗，2021年11月起，大魯閣卡丁車場全新導入Birel ART N35 E-Kart純電卡丁車，動力單元採用與荷蘭Be Karting合作開發的電動馬達及電池管理系統，在3700rpm時可發揮27hp最大馬力，最大扭力5.7kgm，媲美Tesla的瞬間加速性能，展現純電卡丁車的驚人爆發力。Birel ART N35 E-Kart純電卡丁車的車架，源自於廣受好評的Birel ART N35車系，多年來經過無數車迷朋友口碑驗證，具備最接近房車般的操控性能！
相較於他牌動輒200kg的電動卡丁車，Birel ART N35 E-Kart純電卡丁車僅重165kg，只比搭載YAMAHA MZ200汽油引擎的N35卡丁車重30kg，且馬達與電池對稱配置於車身左右兩側，以求取最佳車身配重，讓左彎與右彎的操控感一致。電池模組來自於美國Zero Motorcycles電動重機，並使用目前最輕量且高安全性的商用鋰離子電池，具備快速拆卸及智能充電功能，僅需30秒鐘即可完成PIT作業。
首次導入台灣的Birel ART N35 E-Kart純電卡丁車，不僅提供電動車強大的動力輸出，又兼具優異的操控性能。此外，大魯閣卡丁車場也是國內第一個將營業型電動卡丁車導入柏油賽道，未來將會開放全新500m（半場）的賽道線型，讓車迷朋友能盡情體驗Birel ART N35 E-Kart純電卡丁車。大魯閣卡丁車場這次首創把營業時間延長至凌晨3點，從晚上10點後專屬於電動卡丁車，達到零噪音污染目標，即使在深夜時刻也能一解賽車癮。