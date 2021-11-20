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演《茶金》遭批客語不流利　郭子乾：已經盡力了

▲郭子乾出席《茶金》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.20）
▲郭子乾出席《茶金》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.20）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-20 18:43:46｜2021-11-20 18:56:24

公視年度時代劇《茶金》上週六首播，掀起PTT討論，部分網友批男主角郭子乾的客語沒到位，今（20日）他與溫昇豪、許安植出席粉絲見面會，坦言「已經盡力」，請大家多多包涵，溫昇豪也出聲緩頰，強調他們會加油，希望觀眾不要過度苛責。

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▲郭子乾（左）、溫昇豪（中）、許安植（右）出席《茶金》粉絲見面會，現場考驗品茶功力。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.20）
▲郭子乾（左起）、溫昇豪、許安植考驗品茶功力。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.20）
對於被質疑客語台詞卡卡，郭子乾表示，媽媽是竹北客家人，但這次為了拍《茶金》才去學客語，學了一個多月，已經盡力，無愧於心，「語言只是看戲的過程，演員帶給大家情緒和感受，如果要刻意去挑哪裡發音不準確，我就沒有辦法了，只能說我自己盡力了」。前台灣區製茶工業同業公會理事長，也是本劇諮詢專家黃正敏，則盛讚郭子乾演得好。

戲中，郭子乾歷經多次財務危機，被問到現實生活中如何看待？溫昇豪耍寶回：「就看『危機』百科！」後來話峰一轉，以女性分娩為例說：「生產雖痛，許多人就『forget pain』（很快就忘記那個痛），是人生的善念！ 」

▲郭子乾（左）、溫昇豪（中）、許安植（右）出席《茶金》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.20）
▲郭子乾、溫昇豪、許安植宣傳《茶金》。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.20）
郭子乾說，自己一向樂觀面對難題，「明天的煩惱明天再說！只要賺的錢比剛出道月薪1萬7千元高，縱使只有多1元，也會很開心。」許安植也是偏佛系看待，「曾經有的挫折，都會成為更好的養分，繼續往前進！」

演出電影《馗降：粽邪2》受矚目的許安植，於《茶金》飾演天才茶師「山妹」，為符合角色形象，她前後去助曬房曬了20多次，好朋友見到她還會忍不住大笑說：「妳太黑了吧，到底是哪位？」（編輯：楊穎軒）


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