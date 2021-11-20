演《茶金》遭批客語不流利　郭子乾：已經盡力了

公視年度時代劇《茶金》上週六首播，掀起PTT討論，部分網友批男主角郭子乾的客語沒到位，今（20日）他與溫昇豪、許安植出席粉絲見面會，坦言「已經盡力」，請大家多多包涵，溫昇豪也出聲緩頰，強調他們會加油，希望觀眾不要過度苛責。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-20 18:43:46｜2021-11-20 18:56:24
對於被質疑客語台詞卡卡，郭子乾表示，媽媽是竹北客家人，但這次為了拍《茶金》才去學客語，學了一個多月，已經盡力，無愧於心，「語言只是看戲的過程，演員帶給大家情緒和感受，如果要刻意去挑哪裡發音不準確，我就沒有辦法了，只能說我自己盡力了」。前台灣區製茶工業同業公會理事長，也是本劇諮詢專家黃正敏，則盛讚郭子乾演得好。
戲中，郭子乾歷經多次財務危機，被問到現實生活中如何看待？溫昇豪耍寶回：「就看『危機』百科！」後來話峰一轉，以女性分娩為例說：「生產雖痛，許多人就『forget pain』（很快就忘記那個痛），是人生的善念！ 」
郭子乾說，自己一向樂觀面對難題，「明天的煩惱明天再說！只要賺的錢比剛出道月薪1萬7千元高，縱使只有多1元，也會很開心。」許安植也是偏佛系看待，「曾經有的挫折，都會成為更好的養分，繼續往前進！」
演出電影《馗降：粽邪2》受矚目的許安植，於《茶金》飾演天才茶師「山妹」，為符合角色形象，她前後去助曬房曬了20多次，好朋友見到她還會忍不住大笑說：「妳太黑了吧，到底是哪位？」（編輯：楊穎軒）