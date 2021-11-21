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不滿中資企業剝削　塞爾維亞越勞罷工引發關注

▲中國玲瓏輪胎數百名越南勞工不滿工作環境惡劣及疑似被誘騙而來工作，因而罷工。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國玲瓏輪胎數百名越南勞工不滿工作環境惡劣及疑似被誘騙而來工作，因而罷工。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-21 08:53:00

（中央社塞爾維亞茲雷尼亞寧20日綜合外電報導）中國玲瓏輪胎在塞爾維亞的工廠本週有數百名越南勞工罷工，抗議工作環境惡劣及疑似被誘騙而來工作，消息登上塞國新聞版面，也引發外界對當地中國投資的質疑。

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參與罷工、37歲的阮勇（Dung Nguyen，音譯）告訴法新社，當他離開越南到海外工作時，招聘方向他保證會替塞爾維亞一家德國公司工作；但他實際上卻被安排到一家中國公司的工廠上班，且一抵達護照就被沒收，工作環境也十分糟糕。

北京近幾年在塞爾維亞和鄰近的巴爾幹國家投資數以十億計美元，盼藉此擴大在中歐經濟勢力。塞爾維亞也迅速將中國對區域的興趣化為實際利益，試圖在東西方爭取巴爾幹半島影響力的拔河戰中，吸引到一系列投資客。

然而，外界一再指控貝爾格勒放手不管中資企業營運方式。塞爾維亞公民社會、人權團體和媒體上的批評者，指責政府漠視環保問題和有違反人權的疑慮。

發生罷工的玲瓏輪胎工廠位在塞爾維亞北部小城茲雷尼亞寧（Zrenjanin），這裡被視為中資在塞國主要投資地區。這群越南勞工17日展開的罷工，是塞國罕見中資企業出現勞工違抗行為。

罷工勞工受雇替玲瓏輪胎建造一座工廠。根據阮勇說法，這裡的工作或生活環境都令人難以忍受，也並非他接受招聘時承諾的那樣。

阮勇從宿舍發給法新社一段錄影，他在影片中說：「我們像住在牢裡…我們一抵達機場，護照就全都由中國人保管。我不能再說更多，我怕我說的會害到其他人。」

早在罷工開始前，位於工廠旁的員工宿舍附近已有私人警衛站崗，且包括法新社在內的媒體記者也不准進入廠區。

人權組織A11和ASTRA本週稍早發布一份聯合報告，要求塞爾維亞當局採取「迫切行動」。報告指出：「有大量已確立的事實顯示，這類勞工是人口販運的受害者，販運目的是剝削人力。」

根據報告，這些越南勞工的雇主並未提供他們暖氣、電和熱水，生活環境也缺乏適當的基礎設施和排水系統。

A11的人權律師庫爾西奇（Danilo Curcic）接受塞爾維亞N1 TV電視台訪問時表示：「這樣的環境遠非適合人類生活。我想這麼說也不為過：有些人也不會讓動物活在這種環境。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1101120

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