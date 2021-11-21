不滿中資企業剝削　塞爾維亞越勞罷工引發關注

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北京近幾年在塞爾維亞和鄰近的巴爾幹國家投資數以十億計美元，盼藉此擴大在中歐經濟勢力。塞爾維亞也迅速將中國對區域的興趣化為實際利益，試圖在東西方爭取巴爾幹半島影響力的拔河戰中，吸引到一系列投資客。
然而，外界一再指控貝爾格勒放手不管中資企業營運方式。塞爾維亞公民社會、人權團體和媒體上的批評者，指責政府漠視環保問題和有違反人權的疑慮。
發生罷工的玲瓏輪胎工廠位在塞爾維亞北部小城茲雷尼亞寧（Zrenjanin），這裡被視為中資在塞國主要投資地區。這群越南勞工17日展開的罷工，是塞國罕見中資企業出現勞工違抗行為。
罷工勞工受雇替玲瓏輪胎建造一座工廠。根據阮勇說法，這裡的工作或生活環境都令人難以忍受，也並非他接受招聘時承諾的那樣。
阮勇從宿舍發給法新社一段錄影，他在影片中說：「我們像住在牢裡…我們一抵達機場，護照就全都由中國人保管。我不能再說更多，我怕我說的會害到其他人。」
早在罷工開始前，位於工廠旁的員工宿舍附近已有私人警衛站崗，且包括法新社在內的媒體記者也不准進入廠區。
人權組織A11和ASTRA本週稍早發布一份聯合報告，要求塞爾維亞當局採取「迫切行動」。報告指出：「有大量已確立的事實顯示，這類勞工是人口販運的受害者，販運目的是剝削人力。」
根據報告，這些越南勞工的雇主並未提供他們暖氣、電和熱水，生活環境也缺乏適當的基礎設施和排水系統。
A11的人權律師庫爾西奇（Danilo Curcic）接受塞爾維亞N1 TV電視台訪問時表示：「這樣的環境遠非適合人類生活。我想這麼說也不為過：有些人也不會讓動物活在這種環境。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1101120