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江蘇3小學生集體跳樓後　書店下架修仙玄幻小說

▲中國江蘇省啟東市3名小6女學生日前在校內集體跳樓受傷後，當地官方要求學校附近書店下架修仙、玄幻類小說。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲中國江蘇省啟東市3名小6女學生日前在校內集體跳樓受傷後，當地官方要求學校附近書店下架修仙、玄幻類小說。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

中央社

2021-11-21 08:03:00

（中央社台北20日電）中國江蘇省啟東市3名小6女學生日前在校內集體跳樓受傷後，震驚大陸社會，有關方面迄今未通報事發原因。據陸媒報導，事發後，當地官方要求學校附近書店下架修仙、玄幻類小說。

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11月15日下午4時57分左右，江蘇啟東市啟東實驗小學發生一起墜樓事件，墜樓學生為該校6年級3名11歲女生。經送醫搶救，所幸無生命危險，但其中一人傷勢嚴重。

陸媒引述監視器畫面與目擊人士指出，3名學生集體從D棟的5樓跳樓墜地。事發後，震驚大陸社會，一度傳出這3名學生是因為玩「藍鯨」遊戲而跳樓自殺。

「藍鯨」是源自俄羅斯的網路遊戲，「導師」透過洗腦方式，鼓勵參與者在50天內完成各種自殘任務，並在第50天要求參與者自殺。

官媒央視新聞17日引述啟東市委宣傳部稱，目前3名學生生命體徵平穩，經公安機關初步調查，排除他人所為，沒有教師體罰、校園欺淩等現象，「沒有發現和網路傳聞的遊戲有關」。

新京報19日報導引述相關知情人士透露，3名學生成績不錯，平日喜歡閱讀言情、修仙類書籍，其中一名學生曾因此在課堂上被沒收手機。

據透露，事發當天，3人沒有受到老師批評，也沒有明顯異常表現，但在事發前，她們曾傳紙條提到「跳樓」，學生皆以為3人是開玩笑，沒有注意。

據報導，啟東實驗小學附近多家書店的部分玄幻、修仙類書籍18日均已下架。多名店主表示，應管理部門要求，暫不出售此類書籍。

一名書店工作人員表示，17日上午，相關管理人員走訪了學校周邊書店，要求各書店下架玄幻、修仙類書籍，嚴禁向學生售賣，同時要求書店嚴格把關店內書籍品質、內容，減少擺放言情類書籍，禁止擺放恐怖類書籍。

「玄幻、修仙類的書是這裡賣得最好的，所以我們都擺在貨架門口位置，現在都清空了，近兩個月不會再賣了。」一名書店工作人員說。

多名店主表示，相關管理人員並未說明原因。對於要求下架玄幻、修仙類書籍一事，啟東市文化市場綜合執法大隊僅回應稱：「是例行檢查。」

中國大陸超現實的玄幻、修仙類小說產量甚多，且廣受歡迎，一些作品還被改編為影劇與網路遊戲。（編輯：楊昇儒）1101120

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