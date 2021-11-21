螃蟹季瘋搶購！內行提醒1陷阱：有「這行字」煮熟後超臭
隨著秋冬的到來，也是螃蟹的盛產季節，各大飯店buffet或是海鮮市場，都可以看到許多新鮮的活螃蟹或是活凍螃蟹。近日，就有內行透露，買螃蟹時若是看到「這行字」可千萬別買，因為螃蟹的內部可能已經腐敗，蒸熟過後也會有濃濃的阿摩尼亞味，不建議民眾購買。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 16:15:44｜2021-11-21 17:26:04
根據原po於《爆系知識家》貼文，現在很多水產店推出優惠活動，都會標註一句話「該商品懶得呼吸便宜賣」，而從原po貼出的照片，可以看到是已經死亡的沙公、沙母，店家透過詼諧有趣的廣告詞，以求便宜出售，讓原PO好奇的發問，這種已經死亡的海鮮商品能吃嗎？
而內行網友也指出，「甲殼類將死之際都會開始腐敗，並且產生阿摩尼亞味」、「螃蟹的死亡，都是先爛掉體內才死掉，所以他已經不新鮮了，只是還沒死」、「螃蟹跟貝類死掉都很臭，不建議買」、「蝦蟹類瀕死的時候已經體內有味道了！」
但也有不少網友認為死蟹並非不能買「離開了生長環境。有時候因為運送過程而導致停止呼吸的原因有很多，注意不要買到自然死亡的即可」、「如果擔心可以不要買，但是這種剛剛死的螃蟹，買的人還是不少」、「有些活體進口蟹難免會死傷，店家會限到店自取，價格也便宜很多」。
實際上撇除陸蟹，民眾會食用的螃蟹，大多是生活在海邊或是溪邊，且螃蟹屬於雜食性會吃腐肉為食，體內的代謝需要由高量的水分帶走，否則就會有阿摩尼亞的味道，等到在體內累積到一定的程度後，螃蟹就會自然死亡，產生濃厚的難聞氣味，因此建議民眾可以詳細了解貨況後，再考慮是否進行購買。（編輯：鍾怡婷）