Honda船用舷外機全球累積生產200萬台，對應共享電池之電動概念機型首亮相！

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1960年代，Honda本在船舶產業影響力不大，當時二行程引擎為市場主流，但創辦人本田宗一郎認為船隻在水上行駛，不應該對環境帶來汙染，1964年開發出四行程舷外機GB30，奠定在四行程舷外機市場基礎；2001年10月Honda於日本靜岡縣濱松市成立專職生產舷外機的細江舷外機工廠，就在歡慶20周年之際，Honda舷外機於全球累積生產正式突破200萬台。
目前細江舷外機工廠共生產8hp至250hp全系列產品，另外於2015年在中國工廠生產2hp至6hp之小動力產品，滿足全球市場需求。
面對未來新一代潔淨舷外機需求，並且對應Honda預計2050年旗下產品與企業達到碳中和的目標，推出小型電動舷外機概念機型，達到零排放效果，並且有低噪音、低震動與高扭力等特色。更重要的是電力來源將對應Honda甫開發出來的Honda Mobile Power Pack共享電池，這將讓Honda不只在陸上交通致力達碳中和目標，海上交通也將跟進。
Honda舷外機重大里程碑
- 1964 年 7 月 ─ Honda首款舷外機“GB30”在濱松製作所開始生產和銷售
- 1997年累計生產50萬台
- 2001 年 10 月 ─ Honda 舷外機工廠（船外機工廠）成立
- 2001 年 11 月 ─ 開始銷售具有 VTEC、可變進氣系統和 PGM-FI噴射系統 的“BF200”和“BF225”兩款機型
- 2004年累計生產100萬台
- 2011年累計生產150萬台
- 2015 年 4 月 ─ 在中國成立福建閩東本田發電機有限公司（FMH），開始生產小型舷外機
- 2021年累計生產200萬台