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Honda船用舷外機全球累積生產200萬台，對應共享電池之電動概念機型首亮相！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-22 01:25:20

大家應該都知道Honda是個橫跨陸、海、空多元交通工具製造集團，其中船用舷外機也是Honda重要業務之一，自1960代以來，Honda舷外機於全球累積生產正式突破200萬台！就舷外機生產寫下里程碑的同時，對應Honda開發之日本公規共享電池的電動概念機型也首度亮相。

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1960年代，Honda本在船舶產業影響力不大，當時二行程引擎為市場主流，但創辦人本田宗一郎認為船隻在水上行駛，不應該對環境帶來汙染，1964年開發出四行程舷外機GB30，奠定在四行程舷外機市場基礎；2001年10月Honda於日本靜岡縣濱松市成立專職生產舷外機的細江舷外機工廠，就在歡慶20周年之際，Honda舷外機於全球累積生產正式突破200萬台。

目前細江舷外機工廠共生產8hp至250hp全系列產品，另外於2015年在中國工廠生產2hp至6hp之小動力產品，滿足全球市場需求。

面對未來新一代潔淨舷外機需求，並且對應Honda預計2050年旗下產品與企業達到碳中和的目標，推出小型電動舷外機概念機型，達到零排放效果，並且有低噪音、低震動與高扭力等特色。更重要的是電力來源將對應Honda甫開發出來的Honda Mobile Power Pack共享電池，這將讓Honda不只在陸上交通致力達碳中和目標，海上交通也將跟進。

Honda舷外機重大里程碑

  • 1964 年 7 月 ─ Honda首款舷外機“GB30”在濱松製作所開始生產和銷售
  • 1997年累計生產50萬台
  • 2001 年 10 月 ─ Honda 舷外機工廠（船外機工廠）成立
  • 2001 年 11 月 ─ 開始銷售具有 VTEC、可變進氣系統和 PGM-FI噴射系統 的“BF200”和“BF225”兩款機型
  • 2004年累計生產100萬台
  • 2011年累計生產150萬台
  • 2015 年 4 月 ─ 在中國成立福建閩東本田發電機有限公司（FMH），開始生產小型舷外機
  • 2021年累計生產200萬台
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