Toyota挑戰2022達卡大賽戰駒GR DKR Hilux T1+登場

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GR DKR Hilux T1+就是以大家所熟知的Toyota皮卡戰神Hilux所衍生，動力系統搭載源自Land Cruiser 300 GR Sport所使用的3.5升雙渦輪增壓V6引擎，依照賽事規則，最大馬力為298 kW〈約400hp〉，最大扭力為660Nm，車重為2000kg，其中最大馬力部分甚至低於市售車，也因為該具引擎底子強健，讓Toyota Gazoo Racing可以直接把庫存的引擎拿出來使用，且除了中冷器為對應比賽略為強化外，其他幾乎都未有所更動，也可確保耐用度。不過變速系統則是換上了Sadev的六速序列式變速箱。
不過除了引擎可以與市售車有高度共用性外，其餘部分可就得重新打造或強化了，其中懸吊系統將避震行程自280mm增加到320mm，輪胎尺寸也加大到37英吋，寬度自245mm增至320mm，以對應惡劣路面。同時，GR DKR Hilux T1+也延續了自2016年以來的設計，採中置引擎配置，讓整體重心更為集中於車輛中央，而對弈T1+組別新規則，2022年賽事將僅攜帶兩顆備胎，而飛過去的三顆。
在2022年的達卡大賽中，Toyota將派出四輛車參賽，GR DKR Hilux T1+新車發表後，仍將南非繼續進行最後測試，至12月初將車運至沙烏地阿拉伯備戰。