COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

倍耐力 DIABLO ROSSO™ 家族 讓 Monster 騎士更快意馳騁

▲ 倍耐力 DIABLO ROSSO™ 家族 讓 Monster 騎士更快意馳騁
▲ 倍耐力 DIABLO ROSSO™ 家族 讓 Monster 騎士更快意馳騁

2GameSome - 有車賞

2021-11-22 09:55:00

DIABLO™ 代表倍耐力為摩托車領域設計的高性能輪胎。自 2002 年投入市場以來，擁有超過 18 年的經驗、專業技術與所向披靡的光榮勝利紀錄，目前家族涵蓋從專業賽事用胎到對應市售高性能跑車使用的頂級跑胎。在 DIABLO™ 的旗幟下，DIABLO ROSSO™ 更是專為二輪速度機器享受彎道操控樂趣研發而生的胎款。

我是廣告 請繼續往下閱讀
摩托車車廠 Ducati 長期以來更選擇與倍耐力攜手合作，其中更以 DIABLO ROSSO™ 作為旗下各頂級車款的標準配胎，Ducati 全新一代 Monster 選擇以 DIABLO ROSSO™ III 做為標準配胎，更可見倍耐力與 Ducati 雙方對追求高性能的堅持與要求。

DIABLO ROSSO™ III - Ducati全新Monster標準配胎

「樂趣」是 Ducati 全新一代 Monster 的重點之一，更輕巧、緊致的身形，搭配全新設計，一發表就引起滿滿討論熱度的全新造型。為了能百分百發揮 Ducati 賦予全新 Monster 的特性，強調『玩操控（PLAY WITH CONTROL）』的倍耐力DIABLO ROSSO™ III 自然是 Ducati 廠商對於 Monster 配胎的均衡之選。從性能、排水，到磨耗都有均衡表現，滿足 Monster 騎士對操控的全方位需求。

DIABLO ROSSO™ III 結構、膠料完美發揮操控樂趣

DIABLO ROSSO™ III 前、後輪胎體結構剛性大幅提升，且後輪剛性較前輪強化 60%，對應驅動輪所產生的強大動力，同時從由胎面中央到兩側，漸進式的調整胎面剛性，使其獲得更優異的衝擊吸收力，進而提升輪胎抓地力，給騎士更安心的操控感和路感回饋。並且在任何天候和路況之下，都能夠更快速的到達輪胎工作溫度，取得更均勻的磨耗表現。

膠料部分，DIABLO ROSSO™ III 透過多種複合材料，融合 WSBK 賽事而來的膠料配方，以先進的混料製程，打造出在不同工作溫度、乾濕地環境下都能充分發揮性能的全方位膠料，並且在新、舊胎期間，都能擁有良好的性能表現，獲得更長的使用里程（不只耐磨，同時持續好用）。配方分佈也依照一般騎士的需求，在前輪採用100%全矽質配方，使其獲得良好的乾、濕地抓地力，後輪使用複合配方，在胎冠和底層區域使用 70% 的高矽質配方，加寬的胎肩則使用全矽質區域，藉此獲得更佳的中央耐磨耗性與兩側高抓地力。Ducati 新世代猛獸，標配倍耐力 DIABLO ROSSO™ III，操控樂趣相得益彰。

DIABLO ROSSO™ IV 滿足進階騎士更多需求

倍耐力最新一代，具備最強性能的街道運動胎 DIABLO ROSSO™ IV，為倍耐力 DIABLO ROSSO™ 家族第四代成員。不只承襲 DIABLO ROSSO™ 家族引以為傲的高性能 DNA，更以空前的乾、濕地性能與精準的車輛回饋反應，將DIABLO ROSSO™ 家族的性能一舉推昇到全新境界。DIABLO ROSSO™ IV 是身為倍耐力最新一代高性能街道運動胎，專為喜愛熱血騎乘風格騎士開發設計，可廣泛對應新世代性能街車，這類型騎士不只追求高抓地力性能，更要求精確的反應和出色的操控回饋，對應豐富多元的公路騎乘環境與天候狀態，將新一代 Monster 的動力性能揮灑極致。

倍耐力最強賽道 DNA 公路炙熱再現

DIABLO ROSSO™系列是專門應用於公路運動類的產品，自 2008 年推出家族第一款產品就受到全球騎士肯定，身為DIABLO ROSSO™ 第四代家族成員 - DIABLO ROSSO™ IV 的主要特色，正是對應不同使用領域採取各種先進技術與方案，考慮重量和動力輸出等條件，以量身訂製的標準開發而生的最新胎款。DIABLO ROSSO™ IV 傳承倍耐力經典閃電胎紋，前輪採用全矽質複合膠料設計，後輪採用 Caps & Base 技術（將中央胎冠的膠料延伸至整個胎面底部），依不同尺寸，各自具備雙重膠料或三重膠料配方。胎體結構，沿用自 WSBK 賽事，更強韌的 Lyocell 材質（萊賽爾）胎體結構設計（190/55 ZR 17 與更大尺寸）。

DIABLO ROSSO™ IV 公路運動騎士最佳首選

DIABLO ROSSO™ IV 的開發目標，在滿足騎士最高標準的騎乘需求。讓騎士透過 DIABLO ROSSO™ IV，在獲得精準輕快的操控手感，優異的抓地力與暢快運動感受的同時，更讓愛車發揮最佳性能。在周末或假期出遊，不論獨自享受或雙載騎乘，不僅止於享受蜿蜒的公路和山道，就算面對天候變化，都能體驗充滿運動感的騎乘樂趣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀