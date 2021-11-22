▲ 倍耐力 DIABLO ROSSO™ 家族 讓 Monster 騎士更快意馳騁

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DIABLO ROSSO™ III - Ducati全新Monster標準配胎
「樂趣」是 Ducati 全新一代 Monster 的重點之一，更輕巧、緊致的身形，搭配全新設計，一發表就引起滿滿討論熱度的全新造型。為了能百分百發揮 Ducati 賦予全新 Monster 的特性，強調『玩操控（PLAY WITH CONTROL）』的倍耐力DIABLO ROSSO™ III 自然是 Ducati 廠商對於 Monster 配胎的均衡之選。從性能、排水，到磨耗都有均衡表現，滿足 Monster 騎士對操控的全方位需求。
DIABLO ROSSO™ III 結構、膠料完美發揮操控樂趣
DIABLO ROSSO™ III 前、後輪胎體結構剛性大幅提升，且後輪剛性較前輪強化 60%，對應驅動輪所產生的強大動力，同時從由胎面中央到兩側，漸進式的調整胎面剛性，使其獲得更優異的衝擊吸收力，進而提升輪胎抓地力，給騎士更安心的操控感和路感回饋。並且在任何天候和路況之下，都能夠更快速的到達輪胎工作溫度，取得更均勻的磨耗表現。
膠料部分，DIABLO ROSSO™ III 透過多種複合材料，融合 WSBK 賽事而來的膠料配方，以先進的混料製程，打造出在不同工作溫度、乾濕地環境下都能充分發揮性能的全方位膠料，並且在新、舊胎期間，都能擁有良好的性能表現，獲得更長的使用里程（不只耐磨，同時持續好用）。配方分佈也依照一般騎士的需求，在前輪採用100%全矽質配方，使其獲得良好的乾、濕地抓地力，後輪使用複合配方，在胎冠和底層區域使用 70% 的高矽質配方，加寬的胎肩則使用全矽質區域，藉此獲得更佳的中央耐磨耗性與兩側高抓地力。Ducati 新世代猛獸，標配倍耐力 DIABLO ROSSO™ III，操控樂趣相得益彰。
DIABLO ROSSO™ IV 滿足進階騎士更多需求
倍耐力最新一代，具備最強性能的街道運動胎 DIABLO ROSSO™ IV，為倍耐力 DIABLO ROSSO™ 家族第四代成員。不只承襲 DIABLO ROSSO™ 家族引以為傲的高性能 DNA，更以空前的乾、濕地性能與精準的車輛回饋反應，將DIABLO ROSSO™ 家族的性能一舉推昇到全新境界。DIABLO ROSSO™ IV 是身為倍耐力最新一代高性能街道運動胎，專為喜愛熱血騎乘風格騎士開發設計，可廣泛對應新世代性能街車，這類型騎士不只追求高抓地力性能，更要求精確的反應和出色的操控回饋，對應豐富多元的公路騎乘環境與天候狀態，將新一代 Monster 的動力性能揮灑極致。
倍耐力最強賽道 DNA 公路炙熱再現
DIABLO ROSSO™系列是專門應用於公路運動類的產品，自 2008 年推出家族第一款產品就受到全球騎士肯定，身為DIABLO ROSSO™ 第四代家族成員 - DIABLO ROSSO™ IV 的主要特色，正是對應不同使用領域採取各種先進技術與方案，考慮重量和動力輸出等條件，以量身訂製的標準開發而生的最新胎款。DIABLO ROSSO™ IV 傳承倍耐力經典閃電胎紋，前輪採用全矽質複合膠料設計，後輪採用 Caps & Base 技術（將中央胎冠的膠料延伸至整個胎面底部），依不同尺寸，各自具備雙重膠料或三重膠料配方。胎體結構，沿用自 WSBK 賽事，更強韌的 Lyocell 材質（萊賽爾）胎體結構設計（190/55 ZR 17 與更大尺寸）。
DIABLO ROSSO™ IV 公路運動騎士最佳首選
DIABLO ROSSO™ IV 的開發目標，在滿足騎士最高標準的騎乘需求。讓騎士透過 DIABLO ROSSO™ IV，在獲得精準輕快的操控手感，優異的抓地力與暢快運動感受的同時，更讓愛車發揮最佳性能。在周末或假期出遊，不論獨自享受或雙載騎乘，不僅止於享受蜿蜒的公路和山道，就算面對天候變化，都能體驗充滿運動感的騎乘樂趣。