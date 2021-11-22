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Hyundai 推入住特色旅店專案 再送 Kona Electric 試駕

▲ Hyundai 推入住特色旅店專案 再送 Kona Electric 試駕
▲ Hyundai 推入住特色旅店專案 再送 Kona Electric 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-11-22 09:55:00

南陽實業於 8 月新上市 Kona Electric，主打「你的第一部電動車」概念，長里程高動力與最特別的輕盈、捷徑的駕駛體驗，更適合旅行回憶的雙倍充電新感受，12 月起 Kona Electric 將旅行到全台各特色旅店，與用心經營在地文化的業者合作，邀請大家乘著未來趨勢電動車體驗不一樣的台灣美景。

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特色旅店合作，Kona Electric 帶你前進台灣每個角落

首波合作特色旅店遍及台灣南北，有位於最南端屏東的「日日旅海」、美食故鄉文化古都的台南「28 the loft」與座擁北部最大平原靜謐城市的宜蘭「雷院子」，消費者於活動期間入住特色旅店住房專案，即免費享有 Kona Electric 擔任二天一夜旅程的交通伴遊。

12月與 Kona Electric 一同前往位於屏東佳鵝公路上的「日日旅海」旅店，每間客房皆面海視野，除了可以遠眺太平洋之外，民宿前的寬敞草皮與稻草捲讓人彷彿置身紐西蘭。1 月北上台南小北路的「28 the loft」旅店，由年輕兄弟檔 Muska & Eden 經營，從裝潢設計到沐浴備品選用，都展現他們獨到的品味，更可包下整家旅店，與摯愛好友在南洋風情的院子裡享受台南夜晚。2 月農曆年後出發到宜蘭三星鄉的「雷院子」旅店，純白色外觀與特殊的建築結構靜靜佇立在田野鄉間，屋外生態水池可見鴨子悠游在水上，鄰近梅花湖與三星落羽松祕境，適合春天來一趟放鬆自在鄉野之旅。

難得機會長時間駕乘體驗新世代電動車，Kona Electric 有著熟悉的駕駛操作介面，較傳統油車更快速直接的動力傳輸，與更經濟的保養成本是上市以來熱銷的主要因素。官方認證的入門款 EV300 在滿電狀態下可續航里程高達 312 公里，二天一夜旅遊行程足以陪同每位旅者上山下海、吃喝玩樂，留下美好紀錄。首波活動即日起於特色旅店網站開放專案訂房，名額有限，即刻訂購。

【Hyundai 合作旅店資訊】

屏東_日日旅海

活動日期: 2021/12/18~2022/1/9

訂房網址: https://www.oceandayhotel.com/

台南_28 the loft

活動日期: 2022/1/15~2022/2/6

訂房網址: https://ameinn28.business.site/

宜蘭_雷院子

活動日期: 2/12~3/6

訂房網址: http://www.leigardeninn.tw/home.html 

*各旅店專案期間每日限一間/體驗 1 台，訂房成功不代表已預約 Kona Electric 試駕名額；以官方發送之電子郵件(konaelectricsp@gmail.com)為最終確認，如須詢問請洽各旅店。

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