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凌晨 3 點也能開卡丁車！大魯閣卡丁車場首創夜間營運，體驗純電卡丁車魅力！

▲ 凌晨 3 點也能開卡丁車！大魯閣卡丁車場首創夜間營運，體驗純電卡丁車魅力！
▲ 凌晨 3 點也能開卡丁車！大魯閣卡丁車場首創夜間營運，體驗純電卡丁車魅力！

2GameSome - 有車賞

2021-11-22 09:55:00

大魯閣卡丁車場於 11 月 19 日，發表全新 Birel ART N35 E-Kart 純電卡丁車，這次發表之純電卡丁車款不僅是電動卡丁車國內首創室外營業，營業時間也將延長到凌晨 3 點，大魯閣卡丁車場發言人許俊麒更在會中表示「大魯閣要讓消費者感受到如 F1 般無與倫比的頂級卡丁車駕駛體驗」！

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許發言人表示，大魯閣卡丁車場 2008 年起就開始引進世界頂級 Birel ART 系列卡丁車，近期伴隨國內疫情獲得有效控制，大魯閣也趁疫情期間將卡丁車場全面改裝，把根基向上提升，以全新面貌與大家見面；包含了跑道的調整讓順暢度更高。室內也加裝了卡丁車歷史牆，希望讓一般人能夠更正確、以及全面的來認識卡丁車這項運動。

（由左至右）大為餘實業林煜人經理、大魯閣卡丁車翁志元店長、大魯閣許俊麒總顧問、威達興業李培正總經理、出席為大魯閣純電卡丁車揭幕。
（由左至右）大為餘實業林煜人經理、大魯閣卡丁車翁志元店長、大魯閣許俊麒總顧問、威達興業李培正總經理、出席為大魯閣純電卡丁車揭幕。
大魯閣期望成為國內賽車運動搖籃

大魯閣卡丁車場自成立以來，推廣賽車及卡丁車運動不遺餘力，除了每年都會引進各式新車外，也會舉辦一系列不同等級的比賽，讓賽車運動愛好者一同參與；另外在基礎營業車部分，結合近年來休閒運動產業蓬勃發展，體驗人數也大幅成長，如今每年至少有五萬以上人次入場，13 年來已經累計將近 70 萬人次體驗，讓更多人得以接觸賽車運動。

2021 年斥資千萬打造全新經典賽車場域及賽道

大魯閣卡丁車場占地 6000 坪，為中華賽車會認證之卡丁車專業賽道。全場賽道長度 700m、寬度 8～10m，共有 10 個彎道。今年大魯閣卡丁車場更斥資重金打造全新休憩、教學空間，並重新修建出著重高速技巧的「微笑彎」，使半場賽道長度達 500m，讓車迷能享受更多駕駛樂趣。

全國唯一導入純電卡丁車於室外柏油賽道營業，並延長營業時間至凌晨 3 點

為了讓消費者有更好的駕馭體驗，2021 年 11 月起，大魯閣卡丁車場全新導入 Birel ART N35 E-Kart 純電卡丁車，動力單元採用與荷蘭 Be Karting 合作開發的電動馬達及電池管理系統，在 3700rpm 時可發揮 27hp 最大馬力，最大扭力 5.7kgm，媲美 Tesla 的瞬間加速性能，展現純電卡丁車的驚人爆發力。Birel ART N35 E-Kart 純電卡丁車的車架，源自於廣受好評的 Birel ART N35 車系，多年來經過無數車迷朋友口碑驗證，具備最接近房車般的操控性能！

相較於他牌動輒 200kg 的電動卡丁車，Birel ART N35 E-Kart 純電卡丁車僅重 165kg，只比搭載 YAMAHA MZ200 汽油引擎的 N35 卡丁車重 30kg，且馬達與電池對稱配置於車身左右兩側，以求取最佳車身配重，讓左彎與右彎的操控感一致。電池模組來自於美國 Zero Motorcycles 電動重機，並使用目前最輕量且高安全性的商用鋰離子電池，具備快速拆卸及智能充電功能，僅需 30 秒鐘即可完成 PIT 作業。

未來規劃引進

首次導入台灣的 Birel ART N35 E-Kart 純電卡丁車，不僅提供電動車強大的動力輸出，又兼具優異的操控性能。此外，大魯閣卡丁車場也是國內第一個將營業型電動卡丁車導入柏油賽道，未來將會開放全新 500m（半場）的賽道線型，讓車迷朋友能盡情體驗 Birel ART N35 E-Kart 純電卡丁車。大魯閣卡丁車場這次首創把營業時間延長至凌晨 3 點，從晚上 10 點後專屬於電動卡丁車，達到零噪音污染目標，即使在深夜時刻也能一解賽車癮。

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