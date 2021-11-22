水煮蛋怎做專業？婆媽「3步驟」殼秒剝落：蛋黃鬆軟綿密
雞蛋營養價值高，許多人喜歡早晨吃一顆水煮蛋來補充蛋白質，簡單又美味，近日就有一名網友困擾表示，他煮完水煮蛋發現超難剝殼，最後蛋白都體無完膚，對此感到很無奈，貼文曝光後，內行網友點出關鍵在於「太新鮮」：「多放兩天你就會覺得世界不一樣了」，還有網友建議：「別用太新鮮的蛋，用一張衛生紙墊在鍋子裡，把蛋放在衛生紙上，用一杯水，成品蛋黃超鬆超好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 11:11:26
該名網友20日在臉書「爆廢公社二館」貼文，他表示近期開始會煮水煮蛋，沒想到煮完的蛋都超難剝殼，最後蛋白都被摧殘到滿是坑洞，讓他喪氣喊：「誰能教我怎麼煮蛋？」
貼文一出，不少網友分享煮法，「用電鍋蒸，放一張廚房紙，沾點水，雞蛋放在紙上，10分鐘就好了」、「大同電鍋鋪一層弄濕的餐巾紙，壓下開關等開關跳起來，等冷卻就可以剝殼了」、「用瓦斯煮，煮好就移到水龍頭下沖水冷卻，之後就很好剝開」、「不要電鍋煮，用鍋子煮蛋也會比較Q香」、「用電鍋下面放衛生紙放一點點的水⋯按下去跳起來就好了」。
不過，大部分網友都點出關鍵在於「太新鮮」，「你買的蛋太新鮮了無法脫殼」、「太新鮮會這樣，冰過再煮也可」、「我只能跟你說這顆蛋很新鮮，多放幾天就好剝了」、「我煮蛋也會這樣…各式各樣的方法都試過，但最後好像發現太新鮮的蛋才會這樣」、「多放兩天你就會覺得世界不一樣了」。還有人建議，「別用太新鮮的蛋，用一張衛生紙墊在鍋子裡，把蛋放在衛生紙上，用一杯水，成品蛋黃超鬆超好吃」。（編輯：賴禹妡）