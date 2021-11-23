西班牙加納利火山熔岩流抵大海　當局下禁足令防毒氣傷人

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「加納利群島火山應變計畫」補充表示，由於「可能釋放有害健康的氣體」，因而下達限制令。
「加納利群島火山應變計畫」技術主管摩奎恩德（Miguel Angel Morcuende）在記者會上表示，這道命令影響「島上約3000人」。
法新社報導，這是拉帕馬島南部的老峰火山（Cumbre Vieja）9月19日噴發、火山灰覆蓋大片地區以來，熔岩流第3度抵達大西洋。
受火山灰影響，空中交通連續第3天遭打亂，往返拉帕馬機場的班機今天全數取消。
地方當局也建議拉帕馬島首府聖克魯斯拉帕馬（Santa Cruz de La Palma）居民使用高效過濾的FFP2口罩，以保護自己免受火山噴發產生的二氧化物和硫磺影響。
人口約8.5萬的拉帕馬島多數地區目前未受火山噴發影響，但熔岩流向大海途經西邊部分地區則面臨不確定的未來。
根據歐洲聯盟（EU）衛星觀測服務「哥白尼」（Copernicus）計畫，熔岩覆蓋1065公頃土地，摧毀近1500棟建物。
熔岩已摧毀學校、教堂、衛生中心，以及島上主要工作來源香蕉園的灌溉基礎建設和數以百計民宅。
根據地方政府說法，19日初估災損達近9億歐元（約新台幣286億元）。
隸屬西北非外海加納利群島（Canary Islands）一部分的拉帕馬島正經歷百年來第3場火山噴發，前兩場分別發生於1949年和1971年。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101123