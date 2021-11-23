麻油雞煮滾別急著喝！「多1步驟」點亮冬天：肉嫩湯入味
時序已經進入冬天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞怎麼樣做，才會讓雞肉軟嫩又入味嗎？近日，就有網友分享，煮完的麻油雞要多「加一步驟」雞肉跟湯頭才會好吃，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 14:57:13
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「又到了吃麻油雞的季節了！提供一個小小偏方，前面方式都一樣，用全酒煮滾後，再放入電鍋蒸一小杯水的時間，所有的麻油，老薑，酒，都經由蒸氣進入雞肉裡，保證好吃！」
貼文一出，網友紛紛回應「用蒸的肉不會柴！但一定要不能蒸太久！」、「+1！雞肉蒸過超級入味又軟嫩，湯頭也很好喝」、「自古以來老一輩的人就是教，先下全酒把肉鎖住湯汁，接著小火肉質鮮嫩好吃，跟用電鍋在蒸是一樣的」、「電鍋蒸過肉超軟超好吃！」、「我是炒過加自釀全米酒用瓦鍋一樣電鍋燉，真的好滋味」、「這樣湯入味肉又嫩，整個冬天都被點亮啦！」
另外，也有網友透露「如果是用全酒的麻油雞，建議燒過（點火）才好吃，味道更不一樣！不敢點火的人為了麻油雞好吃，現在很熟練了」、「全酒麻油雞煮滾之後可以點火！湯頭更好喝」。（編輯：張嘉哲）