COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

享4.9萬坪公園綠地　洲子洋新地標「天空之邑」僅4字頭

▲位處於「新五科技走廊」的「天空之邑」，特別於周邊建構廣達1500坪的日式花園。（圖／品牌提供）
▲位處於「新五科技走廊」的「天空之邑」，特別於周邊建構廣達1500坪的日式花園。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-26 11:00:00

緊鄰新莊知識經濟產業園區、新北產業園區的五股洲子洋重劃區，隨著生活機能逐漸完善，近期不少新案引起話題。其中，緊鄰未來五股輕軌F09站的建案「天空之邑」，以樓高24層的擎天大樓規劃，不僅位居洲子洋地標地位，更憑著5分鐘上國道的優勢交通機能，受到不少雙北首購族青睞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在機場捷運等重大建設逐漸完善後，新北產業園區與新莊知識經濟產業園區所締造的經濟效益，也隨著時間外擴至五股、蘆洲以及三重等周邊地區，甚至形成被稱為「新五科技走廊」的新興產業重鎮。

洲子洋指標性建案天空之邑，就位於「新五科技走廊」之中，該案以趨近於該區域最高的24層樓高，傲視整個重劃區，且天空之邑為兩棟平行建成，整體建築氣勢磅礡雄偉，稱為洲子洋未來新地標之一是當之無愧。

▲位處洲子洋重劃區正核心的新建案「天空之邑」，以24層樓高成為重劃區新地標之一。（圖／品牌提供）
▲位處洲子洋重劃區正核心的新建案「天空之邑」，以24層樓高成為重劃區新地標之一。（圖／品牌提供）
天空之邑為提供住戶更好的居住環境，於周邊打造廣達1500坪的日式花園；除此之外，該案正面政府積極規劃中的大型公園「五股夏綠地」，讓居民未來從自家窗台就能欣賞到4.9萬餘坪的綠地。

位處洲子洋重劃區正核心的天空之邑，周邊生活機能也相當豐富，除距離五股市區的工商商圈僅車程5分鐘，距離未來五股輕軌F09站也步行4分鐘即能到達；更值得注意的是，該案地處重劃區前段，上國道僅需2個紅綠燈、約5分鐘之內即能抵達。

▲「天空之邑」位處洲子洋重劃區正核心，周邊生活機能豐富，距離未來五股輕軌F09站也僅步行4分鐘即能到達。（圖／品牌提供）
▲「天空之邑」位處洲子洋重劃區正核心，周邊生活機能豐富，距離未來五股輕軌F09站也僅步行4分鐘即能到達。（圖／品牌提供）
該案環境、機能優越，不過房價卻意外親民，全案共有二至三房等產品，主打總價968萬起即能入手景觀三房，換算單價僅4字頭，可說是大台北盆地中最能輕易入手的新建案之一。

雖然總價親民，但天空之邑在安全上可不馬虎，該案特選兩大建材供應商東和鋼鐵、力泰一級廠預拌混凝土，都是雙北高樓層建築或指標豪宅所欽定的工程建材，以最堅強的建材為居民安全把關。對此，該案業務經理簡安捷更自豪地說，「在這樣的總價用到這樣的建材，在整體重劃區數一數二。」

細數近期雙北眾多產業園區中，不論內湖、南港都在科技重鎮的帶動下，房市無不大幅上揚。而在一片「漲聲」之中，身處於「新五科」的天空之邑，憑藉著4字頭超親民房價與便捷交通，勢必將吸引不少雙北首購族下定決心移居。

▲洲子洋重劃區新建案「天空之邑」，房價雖僅4字頭，但建材卻選用雙北豪宅欽定的東和鋼鐵、力泰一級廠預拌混凝土，展現出為住戶安全層層把關的決心。（圖／品牌提供）
▲洲子洋重劃區新建案「天空之邑」，房價雖僅4字頭，但建材卻選用雙北豪宅欽定的東和鋼鐵、力泰一級廠預拌混凝土，展現出為住戶安全層層把關的決心。（圖／品牌提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
65.47%34.53%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
60.8%39.2%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
65.64%34.36%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
60.52%39.48%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀