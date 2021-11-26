享4.9萬坪公園綠地　洲子洋新地標「天空之邑」僅4字頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
洲子洋指標性建案天空之邑，就位於「新五科技走廊」之中，該案以趨近於該區域最高的24層樓高，傲視整個重劃區，且天空之邑為兩棟平行建成，整體建築氣勢磅礡雄偉，稱為洲子洋未來新地標之一是當之無愧。
天空之邑為提供住戶更好的居住環境，於周邊打造廣達1500坪的日式花園；除此之外，該案正面政府積極規劃中的大型公園「五股夏綠地」，讓居民未來從自家窗台就能欣賞到4.9萬餘坪的綠地。
位處洲子洋重劃區正核心的天空之邑，周邊生活機能也相當豐富，除距離五股市區的工商商圈僅車程5分鐘，距離未來五股輕軌F09站也步行4分鐘即能到達；更值得注意的是，該案地處重劃區前段，上國道僅需2個紅綠燈、約5分鐘之內即能抵達。
該案環境、機能優越，不過房價卻意外親民，全案共有二至三房等產品，主打總價968萬起即能入手景觀三房，換算單價僅4字頭，可說是大台北盆地中最能輕易入手的新建案之一。
雖然總價親民，但天空之邑在安全上可不馬虎，該案特選兩大建材供應商東和鋼鐵、力泰一級廠預拌混凝土，都是雙北高樓層建築或指標豪宅所欽定的工程建材，以最堅強的建材為居民安全把關。對此，該案業務經理簡安捷更自豪地說，「在這樣的總價用到這樣的建材，在整體重劃區數一數二。」
細數近期雙北眾多產業園區中，不論內湖、南港都在科技重鎮的帶動下，房市無不大幅上揚。而在一片「漲聲」之中，身處於「新五科」的天空之邑，憑藉著4字頭超親民房價與便捷交通，勢必將吸引不少雙北首購族下定決心移居。